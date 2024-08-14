Automazioni con l'illuminazione smart

08/07/2024
Cos'è l'automazione di casa?
l'automazione con l'illuminazione intelligente Philips Hue ti consente di controllare le luci Philips Hue con una combinazione di timer, sensori e telecamere di sicurezza, a casa o da qualsiasi parte del mondo! Puoi impostare le luci in modo che si accendano, si spengano, si abbassino o cambino colore negli orari che preferisci. Gli Hue Motion sensor e le videocamere Hue Secure possono persino attivare le luci per farti sentire più a tuo agio mentre sei a casa e offrirti allo stesso tempo maggiore tranquillità quando sei fuori città.
Come funziona l'automazione?
L'automazione delle luci intelligenti Hue funziona collegandole al Bridge Hue, un hub di luci intelligenti che è il cervello del sistema. Quindi, utilizzando l' app Hue sul tuo smartphone puoi configurare tutte le tue automazioni nella scheda Automazioni dell'app. Scegli tra le automazioni che ti aiutano nella tua routine quotidiana, ti guidano quando arrivi e esci di casa o imitano la tua presenza mentre sei lontano. Puoi persino personalizzare le tue automazioni per controllare le luci esattamente come desideri.
Come posso automatizzare la mia casa?
Il modo per automatizzare la tua casa con Philips Hue è utilizzare un Hue Bridge. È un hub di illuminazione intelligente che si collega semplicemente al tuo router Internet e funge da cervello dell'intero sistema di illuminazione intelligente della tua casa.
Devi anche scegliere una combinazione di lampadine, lampade, luci, sensori e videocamere connesse Philips Hue, a seconda delle tue esigenze. Se hai appena iniziato a utilizzare Philips Hue, un Bridge e una selezione di lampadine a LED e lampade è il modo più semplice per beneficiare delle domotiche.
Per una configurazione più avanzata, prendi in considerazione sensori di movimento interni ed esterni e fotocamere. Questi attiveranno le luci rilevando il movimento senza l'uso di un timer. (Naturalmente puoi scegliere le finestre temporali in cui desideri che i sensori e le fotocamere siano attivi!) Oltre ad attivare automaticamente le luci, le telecamere Hue Secure possono inviarti avvisi in modo che tu possa decidere se desideri attivare le luci o meno.
Una volta installato l'hardware, è ora di scaricare l'app Hue sul tuo smartphone. L'app è il luogo in cui configurerai, controllerai e ottimizzerai tutte le tue automazioni.
Ottimizza le routine quotidiane con l'automazione dell'illuminazione domestica
Le automazioni intelligenti della luce di Philips Hue possono aiutarti con le tue routine quotidiane in casa, regolando il tono e l'intensità della luce per aiutarti a svegliarti, concentrarti sul lavoro, rilassarti e addormentarti. Nella scheda Automazioni dell'app Hue, puoi impostare giorni e orari, stanze o luci selezionate e la scena luminosa in base alle tue esigenze.
Risveglio
Inizia al meglio la tua giornata con l'illuminazione per il risveglio progettata per svegliarti dolcemente e darti una sensazione di energia.² Imposta le luci in modo che si accendano e poi diventino gradualmente più intense per il periodo di tempo che hai impostato. Per una sveglia con luce davvero rilassante, imposta lo stile di sveglia Alba. Le tue luci passeranno gradualmente dal blu tenue ai toni caldi dell'arancione, dando inizio alla tua giornata in modo dolce. Le lampade da terra e da tavolo Signe sfumate sono le compagne ideali della camera da letto. Le lampade presentano un design sottile ed elegante e proiettano un mix di luce colorata per tutta la loro lunghezza. Puoi anche impostare l'automazione della sveglia su qualsiasi luce della tua camera da letto. Le strisce luminose a LED nascoste sotto il letto o dietro i mobili sono un'altra ottima opzione per creare una luce morbida e diffusa che non affatica gli occhi al mattino.
Lavoro
Durante una giornata di lavoro a casa, quando hai particolarmente bisogno di concentrarti, automatizza le luci in ufficio o nello studio in modo che si accendano con una tonalità bianca fredda e brillante. Ciò ti fornirà la quantità di luce ottimale per le attività da svolgere, aiutandoti a concentrarti meglio. Utilizza una combinazione di lampade da tavolo, illuminazione a soffitto a LED e lampade da terra per assicurarti di ottenere un livello di luce sufficiente esattamente dove ne hai bisogno. Puoi anche impostare le luci in modo che inizino a passare a toni più morbidi e caldi per segnalare che è ora di fare una pausa o smettere di lavorare.
Relax e sonno
Al termine della giornata, la luce intelligente può aiutarti ad addormentarti con l'automazione Vai a dormire. Quando vengono attivate, automaticamente o con la semplice pressione di un pulsante, le luci della camera da letto passano a tonalità calde, sui toni del rosso, per poi attenuarsi fino allo spegnimento. Gli studi hanno scoperto che la luce blu sopprime la melatonina, l'ormone del sonno, quindi la nostra automazione Vai a dormire la esclude di proposito per darti la migliore possibilità di addormentarti più facilmente.¹
Sentiti più sicuro con l'automazione dell'illuminazione domestica
Lascia che le luci, i sensori e le videocamere di sicurezza Philips Hue e l'app Hue lavorino insieme per offrirti tranquillità, quando sei in casa o quando sei fuori casa.
Automazioni sicure
Utilizzando la Philips Hue app, puoi impostare l'automazione Simulazione presenza, così sembrerà che sei in casa anche quando non è così. Puoi impostare un programma per le tue luci a LED nelle diverse stanze della tua casa per accendersi e spegnersi in diverse scene di luce, tutto il giorno e la notte o solo di notte. Imiteranno le attività tipiche che ci si aspetterebbe in quel tipo di stanze, dando l'impressione che qualcuno sia a casa.
Sensori e timer
I sensori di movimento interni ed esterni attiveranno le luci di tua scelta quando rilevano movimenti all'interno e intorno alla tua casa. Puoi pianificare il momento di attivazione dei sensori, così le luci non vengono attivate inutilmente. Puoi anche automatizzare luci specifiche in modo che, quando vengono attivate, mostrino una scena luminosa, un colore o un'intensità di luce particolari da te scelti. Non usi i sensori? Crea un' automazione personalizzata nell'app Hue. Imposta i giorni e gli orari in cui desideri che le luci si accendano e si spengano. La massima tranquillità!
Security camera
Lascia che Philips Hue vegli su di te! Le videocamere di sicurezza Secure ti consentono di monitorare la tua casa in tempo reale con uno streaming live HD 1080p. Riceverai notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile ogni volta che la videocamera Secure rileva un movimento. Attiva e disattiva le videocamere dalla scheda Casa dell'app Hue, attiva allarmi, ottieni una panoramica di tutte le attività e ricevi notifiche push quando le videocamere rilevano qualcosa di sospetto. Posiziona le telecamere protette Hue in qualsiasi stanza o spazio esterno della tua casa. Scegli tra le videocamere cablate Secure, le videocamere a batteria Secure e le videocamere con proiettore Secure.