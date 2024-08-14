Automazioni con l'illuminazione smart

Il modo per automatizzare la tua casa con Philips Hue è utilizzare un Hue Bridge. È un hub di illuminazione intelligente che si collega semplicemente al tuo router Internet e funge da cervello dell'intero sistema di illuminazione intelligente della tua casa.

Devi anche scegliere una combinazione di lampadine, lampade, luci, sensori e videocamere connesse Philips Hue, a seconda delle tue esigenze. Se hai appena iniziato a utilizzare Philips Hue, un Bridge e una selezione di lampadine a LED e lampade è il modo più semplice per beneficiare delle domotiche.

Per una configurazione più avanzata, prendi in considerazione sensori di movimento interni ed esterni e fotocamere. Questi attiveranno le luci rilevando il movimento senza l'uso di un timer. (Naturalmente puoi scegliere le finestre temporali in cui desideri che i sensori e le fotocamere siano attivi!) Oltre ad attivare automaticamente le luci, le telecamere Hue Secure possono inviarti avvisi in modo che tu possa decidere se desideri attivare le luci o meno.

Una volta installato l'hardware, è ora di scaricare l'app Hue sul tuo smartphone. L'app è il luogo in cui configurerai, controllerai e ottimizzerai tutte le tue automazioni.