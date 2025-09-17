Che tu abbia bisogno di una luce da lettura o di un accento decorativo per l'angolo della stanza, puoi trovare una lampada da terra connessa che si abbini al tuo stile.
Guida alle lampade da terra smart
Dove si posizionano le piantane nel soggiorno?
Dove si posizionano le piantane nel soggiorno?
Dove dovrei posizionare le lampade da terra in camera da letto?
Dove dovrei posizionare le lampade da terra in camera da letto?
Quanto deve essere luminosa una piantana?
Quanto deve essere luminosa una piantana?
Cos'è una piantana connessa?
Cos'è una piantana connessa?
Le lampade da terra smart funzionano con gli assistenti vocali?
Le lampade da terra smart funzionano con gli assistenti vocali?
Ho bisogno di lampadine connesse per le piantane?
Ho bisogno di lampadine connesse per le piantane?
Scopri di più sulle lampade da terra smart
Hai bisogno di ricambi per il tuo prodotto Philips Hue?
Hai smarrito un cavo di alimentazione durante un trasloco? Hai bisogno di nuovi supporti per la tua Hue Play gradient lightstrip? Trova le parti di ricambio di cui hai bisogno per prolungare la vita utile dei tuoi prodotti Philips Hue.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.