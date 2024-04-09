Illuminazione per gli uffici domestici

Quando hai la luce giusta, puoi portare a termine il tuo lavoro nel modo giusto. Lascia che la luce connessa ti dia l'intensità, la diffusione o il tono di luce perfetti per guidarti durante la tua giornata lavorativa, in modo confortevole e produttivo.
Rimani concentrato con l'illuminazione dell'ufficio domestico
La luce connessa è regolabile, quindi può essere impostata su qualsiasi tonalità di luce bianca durante il giorno. I toni blu più freddi ti aiuteranno a sentirti più energico al mattino. Le tonalità più calde ti aiuteranno a rilassarti al termine della giornata lavorativa.
Le migliori luci per l'ufficio domestico per rimanere concentrati
Hue White and color ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue White and Color Ambiance
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
€ 139,90
Hue White and color ambiance
Tubo luminoso Play gradient grande
€ 219,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Ottieni la luce giusta per il tuo ufficio
Per un comfort e una produttività ottimali, un mix di lampade da scrivania, lampade da terra e plafoniere ti darà il giusto equilibrio tra illuminazione diretta e luce diffusa indiretta.
I migliori prodotti per l'illuminazione dell'ufficio domestico
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
€ 59,90
Hue White and Color Ambiance
Luce d'accento portatile Hue Go
€ 89,90
Hue
Tap dial switch
€ 49,90
Hue White Ambiance
Plafoniera Enrave media
€ 199,99
Hue White and Color Ambiance
Plafoniera Infuse media
€ 229,99
Hue White and Color Ambiance
Set 4 faretti a soffitto Centris
€ 489,90
Ispirazione
Ispirazione
Guida all'illuminazione connessa dell'ufficio domestico
Come posso utilizzare le mie luci connesse per simulare la luce naturale nel mio ufficio?
Quanto luminoso dovrebbe essere l'impianto d'illuminazione del mio ufficio domestico?
Qual è la migliore illuminazione per l'ufficio domestico per lavorare al computer?
Altre idee intelligenti per l'illuminazione dell'ufficio domestico
Come impostare la migliore illuminazione per la webcam
Impostare l'illuminazione migliore per le chiamate tramite webcam non significa solo apparire al meglio. La giusta illuminazione può aiutare a illuminare le espressioni facciali, ridurre al minimo le ombre o i riflessi che distraggono e migliorare la qualità dell'immagine video.