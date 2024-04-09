Assistenza
Illuminazione per gli uffici domestici

Illuminazione per gli uffici domestici

Quando hai la luce giusta, puoi portare a termine il tuo lavoro nel modo giusto. Lascia che la luce connessa ti dia l'intensità, la diffusione o il tono di luce perfetti per guidarti durante la tua giornata lavorativa, in modo confortevole e produttivo.

Acquista l'illuminazione per l'ufficio domestico
Un uomo siede davanti a un laptop su una scrivania illuminata da un'elegante lampada da tavolo e da una plafoniera impostata su tonalità bianche fredde.

Rimani concentrato con l'illuminazione dell'ufficio domestico

La luce connessa è regolabile, quindi può essere impostata su qualsiasi tonalità di luce bianca durante il giorno. I toni blu più freddi ti aiuteranno a sentirti più energico al mattino. Le tonalità più calde ti aiuteranno a rilassarti al termine della giornata lavorativa.

Le migliori luci per l'ufficio domestico per rimanere concentrati

Black Friday 2= -30%
Lampada da tavolo Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampada da tavolo Signe gradient

Bianco
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 219,90

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*

€ 139,90

Tubo luminoso Play gradient grande

Hue White and color ambiance

Tubo luminoso Play gradient grande

Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box

€ 219,90

Black Friday 2= -30%
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 21,90

Al momento esaurito

Acquista tutta l'illuminazione per l'ufficio domestico
Uno spazio dedicato all'ufficio domestico con scrivania e sedia illuminati da un'elegante lampada da tavolo e da una plafoniera dai toni caldi e tenui.

Ottieni la luce giusta per il tuo ufficio

Per un comfort e una produttività ottimali, un mix di lampade da scrivania, lampade da terra e plafoniere ti darà il giusto equilibrio tra illuminazione diretta e luce diffusa indiretta.

I migliori prodotti per l'illuminazione dell'ufficio domestico

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Unità di alimentazione inclusa
Controllo immediato tramite Bluetooth
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 59,90

Al momento esaurito

Black Friday 2= -30%
Luce d'accento portatile Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Luce d'accento portatile Hue Go

LED e batteria integrati
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità

€ 89,90

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Facile accesso alle scene di luce
Usalo come telecomando

€ 49,90

Plafoniera Enrave media

Hue White Ambiance

Plafoniera Enrave media

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 199,99

Plafoniera Infuse media

Hue White and Color Ambiance

Plafoniera Infuse media

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 229,99

Set 4 faretti a soffitto Centris

Hue White and Color Ambiance

Set 4 faretti a soffitto Centris

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità

€ 489,90

Al momento esaurito

Acquista tutta l'illuminazione per l'ufficio domestico

Ispirazione

Scopri come le altre persone utilizzano le luci connesse Philips Hue per creare l'atmosfera e condividi la tua configurazione su Instagram con l'hashtag #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Guida all'illuminazione connessa dell'ufficio domestico

Come posso utilizzare le mie luci connesse per simulare la luce naturale nel mio ufficio?

Quanto luminoso dovrebbe essere l'impianto d'illuminazione del mio ufficio domestico?

Qual è la migliore illuminazione per l'ufficio domestico per lavorare al computer?

Altre idee intelligenti per l'illuminazione dell'ufficio domestico

Come impostare la migliore illuminazione per la webcam

Come impostare la migliore illuminazione per la webcam

Impostare l'illuminazione migliore per le chiamate tramite webcam non significa solo apparire al meglio. La giusta illuminazione può aiutare a illuminare le espressioni facciali, ridurre al minimo le ombre o i riflessi che distraggono e migliorare la qualità dell'immagine video.

Esplora le migliori luci per la webcam

Esplora altre stanze

Illuminazione per il soggiorno

Illuminazione per il soggiorno

Illuminazione per il soggiorno
Illuminazione per la sala da pranzo

Illuminazione per la sala da pranzo

Illuminazione per la sala da pranzo
Illuminazione per la cucina

Illuminazione per la cucina

Illuminazione per la cucina
Illuminazione da sala giochi

Luci da sala giochi

Illuminazione da sala giochi
Illuminazione per la camera da letto

Illuminazione per la camera da letto

Illuminazione per la camera da letto
Illuminazione per giardini e cortili

Illuminazione del cortile e luci connesse per il portico

Illuminazione per giardini e cortili
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay