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I migliori consigli per l'utilizzo dei sensori di movimento Philips Hue

I migliori consigli per l'utilizzo dei sensori di movimento Philips Hue

13/07/2023

Stai cercando l'interruttore della luce del bagno nel cuore della notte? Lotti per accendere la luce del corridoio con il gomito mentre porti pesanti sacchi di generi alimentari? E se il tuo corpo diventasse l'interruttore della luce? 

Quando colleghi le tue luci connesse ai sensori di movimento Hue, vengono attivate proprio dal tuo corpo. Le luci si accendono e si spengono automaticamente mentre tu, la tua famiglia o i tuoi ospiti vi spostate da una stanza all'altra. Oltre alla praticità, le luci connesse abbinate ai sensori di movimento esterni possono anche aiutarti a stare tranquillo scoraggiando gli ospiti indesiderati di notte o quando sei lontano da casa. 

Come usare i sensori di movimento esterni

Utilizzo di sensori di movimento agli ingressi

Anche se un ingresso è una posizione ovvia per Hue motion sensor, è importante. Un sensore di movimento esterno per una porta anteriore, posteriore o laterale non è solo un modo per allontanare eventuali visitatori sospetti durante la notte, ma può anche rendere un po' più confortevole il tuo arrivo a casa la sera. I tuoi ospiti apprezzeranno sicuramente anche una piccola luce di benvenuto per guidarli verso la tua porta durante le notti invernali. 

Persone in un patio di notte che utilizzano un sensore per esterni Philips Hue montato sopra una porta e collegato alle luci del rilevatore di movimento

Utilizzo dei sensori di movimento sul vialetto

Posiziona un sensore esterno sopra il garage o il vialetto per rendere più facile entrare e uscire quando è buio. Puoi impostare il sensore esterno in modo che accenda più luci contemporaneamente. Perché non collegarlo a una linea di luci connesse di percorso, così come luci da parete, per guidare te e la tua auto lungo il vialetto? Se entri in casa dal garage, puoi impostare il sensore per attivare anche l'illuminazione interna. 

Idea brillante: Se ritieni che il sensore di movimento stia rilevando troppi movimenti da un vicino sul marciapiede, prova a ridurne la sensibilità. Se ciò non funziona, inclina il sensore verso il basso per ridurne la portata.

Un sensore per esterni Philips Hue montato su un portico anteriore e collegato alle luci del rilevatore di movimento.

Usare i sensori di movimento quando si hanno animali domestici

Che si tratti del tuo gatto, del tuo cane o di un riccio affamato in cerca di cibo durante la notte, gli animali da cortile possono attivare accidentalmente le luci del rilevatore di movimento quando passano davanti a un sensore esterno. 

Ma non devi essere tenuto sveglio dalle tue luci esterne che si accendono e spengono tutta la notte.

Questo problema può essere risolto rapidamente e facilmente riducendo la sensibilità del sensore nell'app Philips Hue. 

Un altro modo per impedire ai tuoi animali domestici di attivare le luci esterne è montare il sensore più in alto. L'altezza ottimale per il montaggio di un sensore esterno Hue è compresa tra 1,5 e 2,5 metri. E non dimenticare che il sensore esterno Hue è wireless e alimentato a batteria, per offrirti la massima flessibilità. 

Come usare i sensori di movimento interni

Utilizzo di sensori di movimento nei corridoi

Un sensore di movimento posizionato nel corridoio che collega le camere da letto garantisce un viaggio più sicuro in bagno nel cuore della notte. Se gli spostamenti di mezzanotte in casa non sono solo per andare in bagno, assicurati che il tuo sensore di movimento sia impostato per accendere le luci fino alla cucina (per uno spuntino di mezzanotte!). Puoi anche personalizzare l'intensità delle luci che vengono attivate. A tarda notte, usa le luci del rilevatore di movimento impostate su un bagliore delicato e caldo per guidarti nell'oscurità.  

Luci notturne a filo pavimento nella cameretta dei bambini.

Utilizzo di sensori di movimento sulle scale

La scala è uno dei posti migliori per installare un sensore. Andare su e giù per le scale è molto più facile quando non devi preoccuparti di accendere la luce. Questo può essere particolarmente utile quando hai le mani occupate, come quando stai trasportando un carico di biancheria dalle camere da letto alla lavatrice. Quindi, non dimenticare di utilizzare un sensore sulle scale del seminterrato o della cantina, anche se non ci vai spesso, dal momento che solitamente si porta sempre qualcosa su. 

Idea brillante: Imposta il sensore di movimento per accendere le luci connesse con la stessa luminosità e colore delle altre luci notturne in modo da avere un'illuminazione uniforme in tutta la casa.

Utilizzo di sensori di movimento nei bagni

Un sensore di movimento posizionato all'ingresso del bagno non solo ti aiuta a orientarti con la giusta impostazione, ma non ti disturberà dal tuo stato di sonnolenza durante la notte.

Quando colleghi un sensore di movimento a una lampadina connessa, puoi scegliere il sensore per attivare una luce soffusa e calda durante la sera e la notte. Per aiutarti a sentirti pieno di energia e pronto per affrontare la giornata, imposta il sensore del bagno in modo che attivi una luce bianca nitida durante la mattinata. 

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