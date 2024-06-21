13/07/2023
Stai cercando l'interruttore della luce del bagno nel cuore della notte? Lotti per accendere la luce del corridoio con il gomito mentre porti pesanti sacchi di generi alimentari? E se il tuo corpo diventasse l'interruttore della luce?
Quando colleghi le tue luci connesse ai sensori di movimento Hue, vengono attivate proprio dal tuo corpo. Le luci si accendono e si spengono automaticamente mentre tu, la tua famiglia o i tuoi ospiti vi spostate da una stanza all'altra. Oltre alla praticità, le luci connesse abbinate ai sensori di movimento esterni possono anche aiutarti a stare tranquillo scoraggiando gli ospiti indesiderati di notte o quando sei lontano da casa.