Che si tratti del tuo gatto, del tuo cane o di un riccio affamato in cerca di cibo durante la notte, gli animali da cortile possono attivare accidentalmente le luci del rilevatore di movimento quando passano davanti a un sensore esterno.

Ma non devi essere tenuto sveglio dalle tue luci esterne che si accendono e spengono tutta la notte.

Questo problema può essere risolto rapidamente e facilmente riducendo la sensibilità del sensore nell'app Philips Hue.

Un altro modo per impedire ai tuoi animali domestici di attivare le luci esterne è montare il sensore più in alto. L'altezza ottimale per il montaggio di un sensore esterno Hue è compresa tra 1,5 e 2,5 metri. E non dimenticare che il sensore esterno Hue è wireless e alimentato a batteria, per offrirti la massima flessibilità.