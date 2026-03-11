Assistenza
Bancone da cucina illuminato con lampade smart nei toni caldi di bianco e arancio.

Offerte spring sale: sconti fino al 25%

Illumina la tua casa per la primavera con grandi risparmi su lampadine, faretti, strisce LED, lampade per interni ed esterni e molto altro!

Risparmia il 15% aggiungendo 2 o più prodotti al carrello.
Se uno di questi è un Bridge, risparmi il 25% sul valore totale dell’ordine!

Questa primavera rendi unica la tua casa l’illuminazione smart Philips Hue!

Promozione
Primo piano della parte anteriore di Striscia LED Essential Hue 5 m

Striscia LED

Striscia LED Essential Hue 5 m

RGBIC
Scene personalizzabili
Puoi tagliarlo alla misura di qualsiasi spazio
App e controllo vocale
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Striscia LED Essential Hue 10 m

Striscia LED

Striscia LED Essential Hue 10 m

RGBIC
Scene personalizzabili
Puoi tagliarlo alla misura di qualsiasi spazio
App e controllo vocale

Aggiungi un Bridge

Sblocca ancora più funzionalità Hue e ottieni il 25% di sconto!

Acquista Bridge
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Luce da tavolo Flourish

White and color ambiance

Luce da tavolo Flourish

Luce bianca tunabel e luce colorata
Lampada 1100 lumen A60 inclusa
App e controllo vocale
Compatibile con Zigbee e Matter
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Supporta 150+ luci, 50+ accessori
Abilita la sincronizzazione Hue, MotionAware™
Sblocca il controllo di tutta la casa
Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center
Promozione
Primo piano della parte anteriore di GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Luce bianca e colorata
Fino a 400 lumen
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Faretto per esterni Lily XL

White and color ambiance

Faretto per esterni Lily XL

LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - prolunga
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

White and color ambiance

Lampada da terra Signe gradient

Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 3 m

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Faretto a incasso Centura confezione da 3

White and color ambiance

Faretto a incasso Centura confezione da 3

Include lampadina GU10
Diametro di incasso​ di 70 mm
Testa regolabile
Fascio stretto
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

LIGHTSTRIPS

Striscia di luci Flux da esterni 33 piedi

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
3000 lumen
Promozione
Primo piano della parte anteriore di Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Hue

Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Hue Bridge necessario
-25% con Hue Bridge

Approfitta delle migliori offerte primaverili e sblocca tutte le funzionalità Philips Hue!

Acquista un Bridge e almeno un altro prodotto in promo per ottenere uno sconto del 25% .

Promozione
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Supporta 150+ luci, 50+ accessori
Abilita la sincronizzazione Hue, MotionAware™
Sblocca il controllo di tutta la casa
Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center

€ 99,99

Promozione
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata

€ 59,90

Idee di illuminazione primaverile colorate

Illuminare la casa in primavera significa avere spazi più luminosi, toni più tenui ed energia rinfrescante.

Soggiorno illuminato nei delicati toni primaverili di rosa, porpora e bianco.

Soggiorni fioriti

Ravviva il tuo soggiorno con le tonalità calde e i colori pastello delle lampade smart Gradient. Trasforma il tuo spazio in un palcoscenico vibrante dove trascorrere momenti di qualità e creare ricordi indimenticabili. È primavera, è tempo di spettacolo!

Acquista per il soggiorno
Cucina e soggiorno illuminati con lampade smart nei toni caldi del bianco.

L'energia del cambiamento

Prodotti freschi, idee fresche. Aumenta la luminosità in cucina con un'illuminazione smart che dà energia a creatività e attività culinarie. Sincronizza le luci con la musica e con l'assistente vocale per trasformare le attività quotidiane in momenti piacevoli (è necessario il Philips Hue Bridge).

Acquista le luci per la cucina
Una donna si rilassa su un letto immersa nelle tenui tonalità bianche della luce proveniente da una lampada da tavolo.

Scene di luce creative

Aggiungi un pizzico di magia primaverile a ogni spazio con le scene di luce dell'app Hue. Scopri la delicatezza di Fioritura primaverile, gli azzurri non-ti-scordar-di-me di Ricordo, i rosa e i gialli di Lily e il calore di Fioritura ambrata. Gioca e scoprilo!

Esplora l'app Hue

Tutto sulle nostre offerte di illuminazione primaverile

Quando è possibile acquistare i prodotti di illuminazione per la primavera in promozione?

Quali prodotti sono inclusi nei saldi primaverili sull'illuminazione?

Come posso rimanere aggiornato sulle offerte e le promozioni Philips Hue?

Termini e condizioni

  • Questa promozione è valida fino alle 23:59 del 6 aprile 2026.
  • Aggiungi due (2) o più prodotti in promo al carrello e ottieni il -15% sul prezzo totale dei prodotti promozionali idonei. Se uno dei prodotti in promo è un Hue Bridge o un Hue Bridge Pro, otterrai uno sconto del 25% sul prezzo totale dei prodotti promozionali idonei.
  • La promo viene applicata al totale dei prodotti promozionali idonei presenti nel carrello al momento del pagamento su https://www.philips-hue.com/it-it/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Nell'ambito di questa promozione, lo sconto può essere applicato a un massimo di 25 prodotti.
  • Questa promozione è soggetta alla disponibilità di magazzino e qualsiasi acquisto è inoltre soggetto ai Termini e condizioni di offerta di Philips Hue.
  • In caso di reso di una parte dell'ordine, ove ammissibile, il valore dello sconto proporzionale verrà detratto dall'importo del rimborso.
  • Questa promozione non può essere utilizzata insieme ad altre offerte o codici coupon su www.philips-hue.com.
  • Signify Italia si riserva il diritto di annullare una promozione in qualsiasi momento o di modificare i presenti Termini e Condizioni ripubblicandoli.

