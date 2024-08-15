Lampadine MR16 vs. GU10

Questi due supereroi dell'illuminazione sono compatti e dirigono la luce esattamente dove serve. Ma qual è la differenza tra le lampadine MR16 e GU10?

Da un punto di vista tecnico, MR16 e GU10 sono entrambe lampadine MR16. Una ha un attacco di tipo GU5.3 e l'altra di tipo GU10. La prima è diventata semplicemente nota come "lampadina MR16". Invece, la lampadina con attacco GU10 è comunemente conosciuta proprio con questo nome. Qui ci riferiremo alle due lampadine come MR16 e GU10.

MR, che significa "rifrattore sfaccettato", si riferisce alla forma e al design della parte superiore del bulbo. Il numero dopo MR, invece, è il diametro del bulbo in termini di ottavi di pollice - il 16, in questo caso, significa che il bulbo ha un diametro di 16/8 pollici (o 2 pollici).

GU significa "uso generale" e si riferisce all'attacco, o raccordo, della lampadina. Il numero dopo GU è la distanza tra i pin. GU10 ha una spaziatura di 10 mm, mentre GU5.3 ha una spaziatura di 5,3 mm.

Oggi, le lampadine MR16 e le lampadine GU10 sono comunemente utilizzate in cucine, corridoi e salotti, generalmente come parte di un impianto d'illuminazione a binario, in faretti o illuminazione da incasso a soffitto.

Quindi, importa quale usi? A prima vista le due lampadine sembrano identiche, ma è importante scegliere quella giusta.