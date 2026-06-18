15 luglio 2024
Ammettiamolo, nessun bambino vuole sentirsi dire: "È ora di andare a letto!" Ma invece di dire quelle temute parole, puoi usare le luci notturne per bambini per aiutarli ad addormentarsi e a dormire profondamente.
15 luglio 2024
Ammettiamolo, nessun bambino vuole sentirsi dire: "È ora di andare a letto!" Ma invece di dire quelle temute parole, puoi usare le luci notturne per bambini per aiutarli ad addormentarsi e a dormire profondamente.
La giusta luce notturna per la cameretta dei tuoi bambini non solo eliminerà la paura dei tuoi figli nei confronti dei "mostri sotto il letto", ma li incoraggerà anche a dormire nella loro stanza.
Prova queste idee di luci notturne per bambini per far addormentare i tuoi piccoli.
Il sonno è essenziale per lo sviluppo di ogni bambino. Puoi usare la luce LED per aiutare i tuoi bambini ad appisolarsi e dormire profondamente.
Sapevi che il nostro cervello è in grado di rilevare che ora del giorno è quando la luce entra nei nostri occhi? Se i tuoi figli trascorrono le serate in stanze ben illuminate, il loro cervello può essere indotto con l'inganno a pensare che sia giorno, interrompendo il loro ciclo naturale del sonno. Si sentiranno più svegli anche quando sarà ora di andare a dormire! Quindi, assicurati di abbassare il livello di illuminazione della tua casa la sera.
Idea brillante: imposta l'automazione "Vai a dormire" nell'app Philips Hue. Questa automazione attenua lentamente le luci finché non vengono spente, segnalando che è ora di dormire.
Man mano che i modelli di sonno e le preferenze dei bambini si evolvono, la possibilità di spostare una luce notturna dal supporto della lampada una sera alla scrivania dall'altra parte della stanza la sera successiva è preziosa. Le luci notturne portatili ti danno la flessibilità di provare diverse disposizioni, così puoi vedere cosa funziona meglio per il tuo bambino.
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Con la giusta lampada con montaggio a parete per camera da letto, puoi avere un'unica soluzione che funziona come luce di lavoro, luce d'ambiente e persino come luce notturna. Le luci intelligenti con montaggio a parete ti permettono di regolarle in base all'ora del giorno o del momento. Così puoi mantenere le cose luminose durante i compiti, abbassarle quando è il momento di rilassarsi e abbassarle ancora di più come luce notturna quando è ora di andare a letto.
Lasciati ispirare da altre idee per le lampade con montaggio a parete per camera da letto.
Le luci nella cameretta dei tuoi bambini dovrebbero essere a portata di mano e facili da usare in modo che i tuoi bambini possano trovarle rapidamente e accenderle al buio. Aggiungendo una lampada da comodino accanto al letto, puoi incoraggiare i tuoi bambini a leggere un libro prima di andare a dormire.
Un'idea brillante: se le luci nella cameretta dei tuoi figli non sono accanto al letto, valuta l'utilizzo di un dimmer intelligente . Portatili e alimentati a batteria, questi dimmer possono essere posizionati sul comodino per un facile accesso alle luci in qualsiasi momento della notte.
Come le luci con montaggio a parete, le plafoniere per la cameretta dei tuoi figli possono adattarsi a qualsiasi momento della giornata, dal risveglio a quello di andare a dormire. L'uso di un interruttore dimmer rende questo tipo di luce adattabile come luce notturna con la quantità di luce perfetta per aiutare il tuo bambino a dormire profondamente.
Se tuo figlio si alza spesso nel cuore della notte per prendere un bicchiere d'acqua o andare in bagno, l'installazione di un sensore di movimento può guidarlo attraverso la casa con la luce giusta. Il sensore di movimento ti permette di attivare un'impostazione specifica delle luci durante la sera: in questo caso, una luce debole e calda per aiutare a mantenere i bambini a rimanere addormentati.
Vuoi che i tuoi figli si sentano più in controllo della loro illuminazione? Le luci a comando vocale permettono loro di dire alle luci cosa fare comodamente dal proprio letto. Oltre ad aiutare i tuoi figli ad addormentarsi più velocemente, invitarli a partecipare al processo decisionale relativo all'illuminazione della loro camera da letto aiuterà a promuovere un senso di responsabilità.
Scopri come l'illuminazione per la camera da letto Philips Hue può aiutarti ad adattare queste idee per le luci notturne dei tuoi bambini.