Sapevi che il nostro cervello è in grado di rilevare che ora del giorno è quando la luce entra nei nostri occhi? Se i tuoi figli trascorrono le serate in stanze ben illuminate, il loro cervello può essere indotto con l'inganno a pensare che sia giorno, interrompendo il loro ciclo naturale del sonno. Si sentiranno più svegli anche quando sarà ora di andare a dormire! Quindi, assicurati di abbassare il livello di illuminazione della tua casa la sera.

Idea brillante: imposta l'automazione "Vai a dormire" nell'app Philips Hue. Questa automazione attenua lentamente le luci finché non vengono spente, segnalando che è ora di dormire.