Luce connessa portatile

Grazie alle sue batterie integrate ricaricabili, la luce portatile d'accento Hue Go può essere utilizzata in qualsiasi occasione. Porta questa lampada con te quando sei in viaggio, rendila protagonista in una cena romantica, oppure posizionala all'aperto per dare un tocco in più ai tuoi party estivi. Goditi 2,5 di luce con modalità lume di candela o 2,5di luce brillante.