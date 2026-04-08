Guida per la scelta delle dimensioni delle lampade a sospensione

Con Philips Hue puoi passare da una luce calda a una fredda in un istante. Il sistema di luci smart Philips Hue offre molte altre funzionalità smart. Imposta l'accensione e lo spegnimento delle luci della cucina configurando le automazioni nell'app Hue. Ricevi un caldo benvenuto subito al mattino e fai oscurare le luci tardi alla sera. Spesso entriamo e usciamo dalla cucina e abbiamo le mani occupate. Se hai un assistente della casa connessa, perché non usi il controllo vocale? Dai semplici comandi vocali per abbassare, aumentare o accendere e spegnere le luci a sospensione. Perfetto per quando hai le mani bagnate o sporche di cibo!

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