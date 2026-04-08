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Cavi per lampade a sospensione Hue con Hue filament bulb sopra un tavolo da pranzo

Guida per la scelta delle dimensioni delle lampade a sospensione

21 gennaio 2026

Le lampade a sospensione non si limitano a illuminare una stanza: influenzano anche l'equilibrio, il comfort e l'atmosfera. Se dimensionati correttamente, possono rendere accogliente un'isola della cucina, mettere in risalto la zona del lavello o diventare un punto focale scultoreo in una tromba delle scale alta. Ma scegliere la giusta dimensione e altezza della lampada a sospensione può sembrare complicato se non si è sicuri delle misure da seguire.

Questa guida alle dimensioni dei lampadari descrive ogni dettaglio utilizzando chiare regole di designer, con tutte le misurazioni di cui hai bisogno. I nostri suggerimenti per le dimensioni dei lampadari trattano anche le dimensioni dei lampadari per layout di isole, principi per dimensioni di lampadari per isole della cucina e linee guida per lampadari su spazi dell'acquaio in cucina. Philips Hue ti offre pratiche formule di misurazione e suggerimenti e ispirazione per proporzioni visive per aiutarti a creare l'illuminazione che si adatta piacevolmente a ogni momento.

Le luci a binario per cucina Hue Perifo illuminano una cucina con lampade a sospensione

Come calcolare le dimensioni dei lampadari

I progettisti spesso partono da tre considerazioni chiave: altezza, spaziatura e scala. Che si posizionino lampade a sospensione sopra un'isola della cucina, un lavandino o in una tromba delle scale, gli elementi fondamentali rimangono gli stessi.

Regole chiave:

  • Altezza: appendere le lampade a sospensione 30–36 pollici (76–91 cm) sopra la superficie

  • Spaziatura: lasciare 24–36 pollici (61–91 cm) tra i pendenti

  • Regolazioni del soffitto: aggiungere 3 pollici (7,5 cm) per ogni piede aggiuntivo (30 cm) oltre gli 8 piedi (244 cm) 

  • Scala: scegliere un diametro di lampada a sospensione adatto alla stanza o alla superficie sottostante

Queste misurazioni aiutano a mantenere una visuale chiara, una distribuzione uniforme della luce e proporzioni bilanciate. Scopri ulteriori informazioni su come appendere i lampadari.

 

 

Posizionamento e dimensioni delle lampade a sospensione per l'isola della cucina

Se utilizzi lampadari per illuminare l'isola della cucina, scegli le lampade a sospensione in base alle dimensioni dell'isola e all'altezza del soffitto. Appendere molteplici apparecchi per lampadari più piccoli in fila crea una distribuzione della luce uniforme e un'atmosfera accogliente. L'isola della cucina è uno dei punti prescelti per appendere lampade a sospensione e calcolare le proporzioni giuste ha un grande impatto sull'intera stanza.

Una plafoniera in cucina che proietta una luce calda sul tavolo

Qual è l'altezza ideale per le lampade a sospensione dell'isola?

Per soffitti standard da 8 piedi (244 cm), appendere ogni lampada a sospensione:

  • 30–36 pollici (76–91 cm) sopra il piano di lavoro

Per soffitti più alti, aumentare di:

  • 3 pollici (7,5 cm) per ogni piede aggiuntivo (30 cm) 

Questa altezza garantisce una visuale chiara e crea un'illuminazione mirata e funzionale.

Dimensioni delle lampade a sospensione per la tua isola

Per scegliere la taglia giusta:

  • Isole piccole (4–5 piedi / 122–152 cm): lampade a sospensione compatte

  • Isole medie (6–7 piedi / 183–213 cm): lampade a sospensione di misura media

  • Isole grandi (8–9 piedi / 244–274 cm): lampade a sospensione di misura da media a grande

Suggerimento del designer: 
Una formula semplice è: 
Diametro pendente ≈ larghezza isola ÷ 5 
Ciò garantisce un equilibrio visivo confortevole.

Quante lampade a sospensione sono necessarie per un'isola lunga?

  • Isola da 5–6 piedi (152–183 cm) → 2 pendenti

  • Isola da 7–9 piedi (213–274 cm) → 2 o 3 pendenti

  • Isola da 305 cm+ (10 piedi+) → 3 lampade a sospensione o un lungo apparecchio lineare

A quale distanza devono essere montati i pendenti?

  • 24–36 pollici (61–91 cm) da centro a centro

  • 12 pollici (30 cm) dal bordo dell'isola alla prima lampada a sospensione

    Questa spaziatura crea un ritmo fluido di luce lungo la superficie dell'isola.

Prodotti per l'illuminazione dell'isola della cucina

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Dai un'occhiata ad altri lampadari e ad altra illuminazione a binario.

 

 

Lampadario sull'acquaio della cucina

Quando selezioni la dimensione di un lampadario da appendere sull'acquaio della cucina, tieni conto della larghezza dell'acquaio e dell'altezza del soffitto. Un lampadario di dimensioni medie di solito funziona bene per ottenere la giusta intensità della luce senza essere troppo dominante visivamente. Le aree dell'acquaio traggono vantaggio da un'illuminazione che dà un senso sia di praticità che di calore.

Una cucina illuminata con una luce intelligente bianca brillante con una lampada a sospensione e lightstrip sotto i pensili.

Altezza ideale di sospensione

  • Appendi la parte inferiore della lampada a sospensione:
  • 30–36 pollici (76–91 cm) sopra il bordo del lavandino o il piano di lavoro.

Formato

Per evitare di sovraccaricare lo spazio, è preferibile utilizzare pendenti di piccole o medie dimensioni.

Qualità della luce

Scegli l'illuminazione bianca regolabile:

  • 2700–3000 K per un'atmosfera calda e morbida

  • 3.000–4.000 K per una chiara illuminazione funzionale

Con Philips Hue puoi passare da una luce calda a una fredda in un istante. Il sistema di luci smart Philips Hue offre molte altre funzionalità smart. Imposta l'accensione e lo spegnimento delle luci della cucina configurando le automazioni nell'app Hue. Ricevi un caldo benvenuto subito al mattino e fai oscurare le luci tardi alla sera. Spesso entriamo e usciamo dalla cucina e abbiamo le mani occupate. Se hai un assistente della casa connessa, perché non usi il controllo vocale? Dai semplici comandi vocali per abbassare, aumentare o accendere e spegnere le luci a sospensione. Perfetto per quando hai le mani bagnate o sporche di cibo!

Ottieni altra ispirazione per l'illuminazione della cucina e scopri luci smart che possono migliorare il tuo spazio.

 

 

Dimensioni di lampade a sospensione per trombe delle scale e soffitti alti

Le lampade a sospensione, soprattutto se appese in più esemplari, possono fare la differenza in una tromba delle scale e fornire un'illuminazione adeguata. Assicurati che la lampada a sospensione sulle scale sia abbastanza in alto per le persone per passarci sotto senza sbattere nel lampadario. Le lampade a sospensione grandi e luminose sono ideali per le scale e creano un'illuminazione intensa, perfetta per gli spazi a doppia altezza.

Apparecchio per illuminazione lineare Ensis nero sospeso sul tavolo della cucina

Altezza di caduta consigliata

Di solito una lampada a sospensione scende:

8–12 piedi (244–366 cm) dal soffitto

In questo modo si garantisce che il pendente occupi lo spazio verticale visibile.

Tipi di apparecchi ideali

  • Lampade a sospensione di grandi dimensioni

  • Gruppi multi-luce

  • Lampade a sospensione con cavo regolabile

  • Pendenti lineari alti 

L'illuminazione intelligente può rendere l'atmosfera ancora più spettacolare regolando la luminosità in diversi momenti della giornata.

Illuminazione a binario Smart Perifo in nero montata sul soffitto in varie aree della casa

 

 

Ulteriori considerazioni sulle dimensioni

Formule per il diametro del pendente

  • Due formule popolari:

  • Diametro del pendente = larghezza dell'isola ÷ 5

Larghezze totali combinate dei pendenti = 60-70% della lunghezza dell'isola

Lumen per diversi utilizzi di lampade a sospensione

  • Aree di attività: 300–600+ lumen

  • Aree ambientali: 200–300 lumen

  • Pendenti decorativi: flessibili, a seconda dell'atmosfera

Scegliere le forme

  • A globo: luce soft e uniforme

  • Cono: illuminazione funzionale mirata

  • Tamburo: luce calda ambientale

  • Lineare: illuminazione moderna e direzionale 

 

 

Come Philips Hue aiuta a migliorare la luce del tuo lampadario

Le lampade a sospensione e le lampadine intelligenti Philips Hue offrono flessibilità per ogni spazio. È possibile regolare la luminosità, la temperatura del colore o addirittura creare scene che cambiano automaticamente nel corso della giornata.

Uomo e donna cucinano sull'isola della cucina sotto tre lampade a sospensione bianche

I punti salienti includono:

  • Controllo preciso della luminosità per l'illuminazione ambientale o per le attività

  • Opzioni di bianco da caldo a freddo e di colore (a seconda del modello)

  • Oscuramento senza ricablaggio 

  • Automazioni che adattano la luce alla tua routine mattutina o all'atmosfera serale

  • Opzioni di cavo lungo su lampade a sospensione selezionate per soffitti alti

Funzionalità di illuminazione intelligente

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Lista di controllo pratica prima dell'acquisto

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

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