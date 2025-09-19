Assistenza
Pendenti a LED

Lampade a sospensione LED smart

Per illuminare il tavolo della sala da pranzo o il tuo ufficio domestico, le lampade a sospensione connesse Philips Hue danno un tocco sofisticato a qualsiasi ambiente.

Guida alle lampade a sospensione LED smart

Come devo usare i lampadari per il corridoio?

Come posso montare le lampade a sospensione LED?

Che formato di lampadario dovrei usare?

Cosa sono i lampadari connessi?

Dove devo appendere le lampade a sospensione LED smart?

Le lampade a sospensione smart sono LED?

Scopri le lampade a sospensione LED intelligenti

pendenti led per cucina

6 idee illuminazione cucina

I lampadari smart possono aiutarti a illuminare la tua cucina e creare l'atmosfera per una cena rilassante.

pendenti a led per camera da letto

Idee per l'illuminazione camera da letto

Usa queste idee per l'illuminazione camera da letto per creare uno spazio invitante, confortevole e rilassante con l'aiuto di lampadari smart.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

