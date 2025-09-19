Per illuminare il tavolo della sala da pranzo o il tuo ufficio domestico, le lampade a sospensione connesse Philips Hue danno un tocco sofisticato a qualsiasi ambiente.
Guida alle lampade a sospensione LED smart
Come devo usare i lampadari per il corridoio?
Come devo usare i lampadari per il corridoio?
Come posso montare le lampade a sospensione LED?
Come posso montare le lampade a sospensione LED?
Che formato di lampadario dovrei usare?
Che formato di lampadario dovrei usare?
Cosa sono i lampadari connessi?
Cosa sono i lampadari connessi?
Dove devo appendere le lampade a sospensione LED smart?
Dove devo appendere le lampade a sospensione LED smart?
Le lampade a sospensione smart sono LED?
Le lampade a sospensione smart sono LED?
Scopri le lampade a sospensione LED intelligenti
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.