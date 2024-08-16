31 marzo 2023
Pensa all'illuminazione wall-washing come a dipingere con la luce: un modo semplice per rinnovare la tua casa senza la necessità di ridipingere le pareti o acquistare nuovi mobili.
L'illuminazione wall-wash consiste semplicemente nel puntare la luce direttamente sulle pareti invece che al centro della stanza. Illuminando le pareti con la luce, potrai creare morbide pozze di colore uniformemente diffuso ed evitare i riflessi intensi. Quindi, qualunque sia l'atmosfera che stai cercando, scopri come l'illuminazione wall-wash può portarla in qualsiasi spazio!
Illuminazione wallwasher all'interno della tua casa
Nessuna foto sulla tua parete? Nessun problema! Ogni parete diventa una tela bianca che aspetta solo di essere riempita di luce intelligente e hai 16 milioni di colori nella tua tavolozza con cui giocare.
Le lampade da terra Signe sono un'ottima opzione per trasformare pareti spoglie e angoli anonimi in splendidi centrotavola. Abbinali alle lampade da tavolo Signe per ottenere la giusta concentrazione di luce e la miscela ottimale di colori esattamente dove ne hai bisogno.
Oltre a eliminare le ombre e ad abbellire, gli apparecchi per l'illuminazione diffusa delle pareti possono trasformarsi anche in lampade da scrivania discrete. Posiziona una lampada da tavolo Bloom o un paio di lampade a barre Play sulla credenza del soggiorno. Inclinale per fare rimbalzare la luce sul muro e illuminare la pagina che stai leggendo con una luce rilassante. L'illuminazione wall-wash è davvero piacevole per gli occhi!
Illuminazione wall-wash da esterni
Con la pioggia o con il sole, quando illumini le tue pareti e recinzioni esterne con una luce connessa colorata, ti trasporterai in qualsiasi stagione (e destinazione!), qualunque sia il periodo dell'anno.
Dai al tuo muretto del giardino il trattamento Miami Beach. Allinea alcuni faretti lineari Amarant lungo il vialetto del giardino e puntali verso il muro. Scegli il rosa pastello e il giallo e trasforma il vialetto del giardino in Ocean Drive!
Il design allungato di Amarant è studiato per proiettare luce su spazi ampi e piani. Il suo effetto wall-wash può anche creare uno sfondo vivace per cenare nel patio, evidenziando le texture delle pareti e inondando il tavolo di luce diffusa.
Per una maggiore creatività, posiziona i faretti davanti agli elementi principali del giardino, come piante e alberi pregiati o addirittura gnomi da giardino! Mettili in evidenza con la luce e lascia che proiettino ombre suggestive sulle pareti e sulle recinzioni.
I faretti da esterni Lily rappresentano un modo semplice per ottenere questo effetto. Facilmente posizionabili nel terreno, i faretti Lily possono essere nascosti in qualsiasi angolo o fessura e puntati praticamente in qualsiasi direzione. Sono ottimi per aggiungere un potente tocco di luce che aggiungerà profondità allo spazio.