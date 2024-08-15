Assistenza
Cos'è l'illuminazione a binario?

Cos'è l'illuminazione a binario?

24/01/2024

Nell'ambito dei progetti illuminotecnici, le luci a binario si rivelano una scelta versatile e dinamica. Questo tipo di illuminazione è costituito da un binario modulare che può supportare più dispositivi di illuminazione, come faretti, lampade a sospensione o a barre, in modo da dirigere la luce esattamente dove serve. La configurazione intuitiva, la scalabilità, la possibilità di posizionare le luci sul binario secondo le proprie preferenze e l'ampia scelta di stili e finiture offrono una versatilità perfetta per tutti i tipi di ambienti spazi ed esigenze.

Conoscere l'illuminazione a binario

Le luci a binario si avvalgono di un binario o di un sistema di binari continui, generalmente montati a soffitto o sulla parete. Questo binario funge sia da supporto strutturale sia da percorso elettrico che alimenta le unità lungo l'intero percorso. Le lampade possono essere fissate al binario tramite connettori o adattatori, appositamente progettati per essere adattati. Questa distanza flessibile tra i binari è particolarmente indicata per creare configurazioni di illuminazione personalizzate e dirette.

Faretti intelligenti TBD Black Perifo su binario montato a soffitto

Come funzionano i sistemi di illuminazione a binario?

La brillantezza delle luci a binario deriva da tre componenti essenziali: l'unità di alimentazione, i binari e i connettori e i supporti lampade.

Esistono tre tipologie di unità di alimentazione per le luci a binario. Quella più adatta a te dipenderà dal design e dalle tue esigenze. Puoi scegliere tra:

  • Unità terminali a soffitto: posizionate in maniera strategica alla fine del binario
  • Unità intermedie: adagiate tra due binari per una distribuzione continua dell'energia
  • Unità montate a parete: progettate per binari montati a parete

È possibile collegare i binari e i connettori per configurare il sistema di illuminazione a binario che si adatta meglio alle tue esigenze. Philips Hue Perifo ti consente di scegliere tra:

  • Binari da 0,5 m: ideali per curve strette e piccole disposizioni di illuminazione dei binari
  • Binario da 1 m: si adatta comodamente alla maggior parte degli spazi e ospita più luci
  • Binari di 1,5 m: imponenti e spaziosi, perfetti per una maggiore distanza tra i binari e per effetti scenografici
  • Connettore diritto: facilita le configurazioni di illuminazione a binario rettilineo
  • Connettore angolare esterno: dirige illuminazione a binario con grazia negli angoli
  • Connettore angolare interno: consente di creare curve morbide nella direzione opposta rispetto a un connettore angolare esterno

I vari sistemi di illuminazione a binario soddisfano le più svariate esigenze e preferenze di illuminazione. Philips Hue Perifo ti consente di scegliere tra:

  • Faretti: emettono una luce vibrante ovunque li punti, ideali per accentuare aree specifiche
  • Lampade a sospensione: Regolabili in altezza per un'illuminazione diretta verso il basso, perfette per i tavoli da pranzo
  • Barre luminose lineari: Diffondono una luce diffusa e colorata, illuminando con eleganza ambienti più ampi
  • Tubi luminosi sfumati: fonde armoniosamente più colori di luce per distribuirli sulla parete a cui si affaccia
Tubo luminoso intelligente Perifo a binario con montaggio a soffitto per le opere d'arte
Luce nera intelligente a sospensione Perifo in soggiorno

Come installare l'illuminazione a binario

Che tu stia cercando di installare l'illuminazione su binario in un piccolo corridoio o in una grande cucina, questa guida passo passo ti aiuterà a illuminare il tuo spazio con facilità e ad ottenere un aspetto sofisticato!

Distanza delle luci a binario

Il posizionamento perfetto delle luci a binario è come un'arte e ha inizio dalla valutazione della tipologia di ambiente. Negli spazi abitativi, si consiglia di distanziare le unità di 0,6-1,2 metri in modo da ottenere una copertura uniforme. Tuttavia, quando si vogliono mettere in risalto delle caratteristiche specifiche o singoli oggetti, puoi provare a posizionarle più vicini tra loro. Prova tutte le possibili combinazioni di posizionamento delle luci a binario fino a raggiungere il perfetto equilibrio. Dopotutto, questa è la bellezza delle luci a binario.

Un'idea brillante: sei pronto per installare l'illuminazione del tuo binario? Stendi tutto sul pavimento per mapparne la posizione prima di iniziare a perforare. In questo modo potrai giocare con il posizionamento e scegliere dove vuoi mettere le luci senza l'impegno di buchi nel muro!

Torna a tutti gli articoli
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay