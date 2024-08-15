Cos'è l'illuminazione a binario?

24/01/2024

Nell'ambito dei progetti illuminotecnici, le luci a binario si rivelano una scelta versatile e dinamica. Questo tipo di illuminazione è costituito da un binario modulare che può supportare più dispositivi di illuminazione, come faretti, lampade a sospensione o a barre, in modo da dirigere la luce esattamente dove serve. La configurazione intuitiva, la scalabilità, la possibilità di posizionare le luci sul binario secondo le proprie preferenze e l'ampia scelta di stili e finiture offrono una versatilità perfetta per tutti i tipi di ambienti spazi ed esigenze.