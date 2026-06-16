Ottieni il controllo connesso per le tue luci tradizionali non smart grazie agli interruttori a parete cablati e alla smart plug.
Integra le tue luci non smart nel tuo ecosistema Philips Hue per un controllo semplice tramite l'app Hue, il controllo vocale e le automazioni.
Controllo intelligente per le luci tradizionali
Ottieni il controllo connesso per le tue luci tradizionali non smart grazie agli interruttori a parete cablati e alla smart plug.
Ottieni il controllo smart
Confronta gli interruttori
Usa la nostra pratica guida per vedere quali interruttori sono adatti alle tue esigenze. Oltre agli interruttori per luci non intelligenti, abbiamo incluso anche i nostri due interruttori a parete progettati appositamente per le luci intelligenti Hue, per offrire una panoramica completa.
Interruttore on/off cablato
1 and 2 channelAcquista interruttori on/off cablati
Interruttore dimmer switch
1 channelAcquista Dimmer switch
Interruttore a parete cablato
-Acquista interruttori a parete cablati
Interruttore a parete
BatteryAcquista interruttori a parete
Luci supportate
Hue Bridge necessario
Cablaggio
Fonte di alimentazione
Compatibilità interruttori
Canali
Dimensioni
Regolabile
Supporto Matter
Bluetooth
I prodotti più venduti per il controllo connesso
Dimmer Switch cablato (1 canale)
€ 59,99
Wall Switch Module Philips Hue
€ 44,90
Smart plug
€ 34,90
Idee di illuminazione per la vita reale
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