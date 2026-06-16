Controllo intelligente per le luci tradizionali

Tre lampade a sospensione dotate di lampadine non smart che emettono una luce bianca.

Ottieni il controllo connesso per le tue luci tradizionali non smart grazie agli interruttori a parete cablati e alla smart plug.
Integra le tue luci non smart nel tuo ecosistema Philips Hue per un controllo semplice tramite l'app Hue, il controllo vocale e le automazioni.

Acquista controlli smart

Ottieni il controllo smart

Un modulo interruttore intelligente con relè on/off cablato Philips Hue in bianco

Interruttori on/off

Acquista interruttori on/off
Modulo di interruttore smart dimmer switch cablato Philips Hue bianco.

Hue Dimmer switch

Acquista Dimmer switch
Una presa intelligente Philips Hue bianca.

Smart plug

Acquista la smart plug

Come installare gli interruttori cablati

Confronta gli interruttori

Usa la nostra pratica guida per vedere quali interruttori sono adatti alle tue esigenze. Oltre agli interruttori per luci non intelligenti, abbiamo incluso anche i nostri due interruttori a parete progettati appositamente per le luci intelligenti Hue, per offrire una panoramica completa.

Interruttore on/off cablato

1 and 2 channel

Acquista interruttori on/off cablati

Interruttore dimmer switch

1 channel

Acquista Dimmer switch

Interruttore a parete cablato

-

Acquista interruttori a parete cablati

Interruttore a parete

Battery

Acquista interruttori a parete

Luci supportate

Luci tradizionali 
Luci con intensità regolabile tradizionali 
Luci smart
Luci smart

Hue Bridge necessario

No, ma funzionalità limitata
Funzionalità senza limiti

Cablaggio

Filo neutro necessario
Funziona con o senza cavo neutro
Filo neutro necessario
Non è richiesto alcun filo neutro

Fonte di alimentazione

Rete elettrica
Rete elettrica
Rete elettrica
Batteria (oltre 5 anni)

Compatibilità interruttori

Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione

Canali

1 o 2 canali
1 canale
n.d.
n.d.

Dimensioni

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Regolabile

No

Supporto Matter

Sì (come una luce)
Sì (come una luce)
Sì, solo tramite Bridge
Sì, solo tramite Bridge

Bluetooth

No
No

I prodotti più venduti per il controllo connesso

Nuovo
Interrutt. on/off cablato (1 canale)

Interrutt. on/off cablato (1 canale)

€ 49,99

Nuovo
Dimmer Switch cablato (1 canale)

Dimmer Switch cablato (1 canale)

€ 59,99

Nuovo
Modulo interr. parete cabl. (confez. 1)

Modulo interr. parete cabl. (confez. 1)

€ 44,99

Wall Switch Module Philips Hue

Wall Switch Module Philips Hue

€ 44,90

Smart plug

Smart plug

€ 34,90

Vedi tutti i prodotti

Idee di illuminazione per la vita reale

Lasciati ispirare dagli altri fan di Hue! Visita @philipshueitalia su Instagram per ammirare allestimenti mozzafiato, creazioni colorate e idee brillanti. Condividi il tuo con #philipshue

image by inex_studio_home containing Furniture, Table, Blue, Chair, Interior design

@inex_studio_home

image by livingby.md containing Property, Table, Wood, Interior design, Lighting

@livingby.md

image by jellinadetmar containing Lighting, Interior design, Floor, Wall, Flooring

@jellinadetmar

image by Neil Walker containing Furniture, Light, Building, Table, Lighting

@Neil Walker

Scopri cosa può fare Hue...

Una donna alla porta d'ingresso comunica attraverso un videocitofono cablato Hue di colore nero.

Home security

Una donna che balla su un patio sotto le strisce di luci Hue Globe Festavia che brillano di diversi colori

Esterno

Un gruppo di quattro lampade a sospensione dotate di lampadine Philips Hue Filament che emanano una luce bianca calda.

Illuminazione d'atmosfera

Una donna che gioca sulla sua TV con una configurazione dell'illuminazione immersiva che brilla di luci intelligenti rosse, arancioni e bianche.

Intrattenimento

Un letto delicatamente illuminato da una lampada da tavolo Signe gradient con sfumature di luce intelligente blu e arancione.

Strisce LED

Domande frequenti sul controllo intelligente Philips Hue

Il modulo interruttore a parete necessita di una batteria?

Dovrei scegliere una lampadina o un interruttore smart?

Cosa faccio con i miei normali interruttori?

Cosa succede se qualcuno spegne l'interruttore della luce?

Cosa succede se ho un dimmer fisico invece di un interruttore della luce?

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay