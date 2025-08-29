Hue Secure ti fa dormire sonni tranquilli, con la sensazione che ci sia sempre qualcuno in casa. Inoltre, i piani Secure ti permettono di scegliere esattamente come monitorare la tua casa in tempo reale. Scegli quello adatto alla tua configurazione per ottenere il massimo dalla bright home security con Philips Hue.
Home security plans
Gratis
Le videocamere Philips Hue Secure sono dotate di accesso istantaneo e gratuito a funzionalità standard, tra cui streaming live, allarmi luminosi e sonori, notifiche immediate e altro ancora.
Piano Basic
Ottieni 30 giorni di cronologia video, oltre a funzionalità avanzate come zone di attività, videoclip e avvisi ancora più intelligenti. Ottieni questo piano per un massimo di due telecamere e paga per telecamera.
Piano Plus
Ottieni 60 giorni di cronologia video, oltre a funzionalità avanzate come le zone di attività, videoclip e avvisi ancora più smart. Ottieni questo piano per un massimo di 10 telecamere e paga una tariffa fissa per tutte.
Confronta gli home security plans
Streaming live tramite app o display del partner vocale
Allarmi luminosi e sonori¹ ²
Notifiche di movimento immediate¹
Crittografia end-to-end
Zone blackout
Istantanee video
Inserimento/disinserimento automatico quando sei a casa o fuori casa
Motion aware: utilizza le luci come sensori² ⁴
Rileva gli allarmi antifumo, attiva le luci per avvisarti
Registrazione di clip consecutive
Zone di attività
Rilevamento di persone, animali, veicoli e pacchi basato sull'intelligenza artificiale
Allarmi intelligenti basati sull'intelligenza artificiale
Cronologia video
Videocamere
Sblocca le funzionalità avanzate con un piano
Registrazione di videoclip
Con un piano, la videocamera inizia a registrare non appena viene rilevato un movimento, quindi crittografa il video, lo salva nel cloud e ti consente di esportarlo sul tuo dispositivo mobile.
Zone di attività e consegna pacchi
Crea una zona per avvisi più dettagliati che ti informano se una persona, un pacco o un veicolo ha attivato la tua telecamera. È anche possibile escludere alcune aree, come il marciapiede, per evitare avvisi non necessari.
Cronologia video
Scegli tra una cronologia video di 30 o 60 giorni, quindi visualizza le registrazioni effettuate dalla videocamera durante gli eventi di movimento rilevati durante quel periodo.
Passa a Hue Bridge Pro: rendi le tue luci sensibili al movimento
Rendi le tue luci più intelligenti con Hue Bridge Pro. Trasformale in sensori che si attivano con il movimento, inviano notifiche e accendono le luci. Inoltre, puoi sbloccare allarmi luminosi, simulazioni di presenza e altre funzioni luminose, il tutto dal sistema di cui ti fidi già.
Domande e risposte
I piani Secure prevedono un limite per il numero di videocamere che posso aggiungere?
Come posso vedere quanti giorni rimangono della mia versione di prova gratuita di 30 giorni di un piano Secure?
Le funzionalità avanzate che ottengo con un piano Secure richiedono un Philips Hue Bridge?
Qual è la policy di rimborso per i piani Secure?
Non riesci a trovare una risposta?
¹È richiesto Hue Bridge.
²Richiede lampade Philips Hue.
³Massimo 10 videocamere.
⁴È richiesto Hue Bridge Pro.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.