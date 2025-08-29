Assistenza

Hue Secure ti fa dormire sonni tranquilli, con la sensazione che ci sia sempre qualcuno in casa. Inoltre, i piani Secure ti permettono di scegliere esattamente come monitorare la tua casa in tempo reale. Scegli quello adatto alla tua configurazione per ottenere il massimo dalla bright home security con Philips Hue.

Gratis

Gratis

Le videocamere Philips Hue Secure sono dotate di accesso istantaneo e gratuito a funzionalità standard, tra cui streaming live, allarmi luminosi e sonori, notifiche immediate e altro ancora.
Piano Basic

Piano Basic

Ottieni 30 giorni di cronologia video, oltre a funzionalità avanzate come zone di attività, videoclip e avvisi ancora più intelligenti. Ottieni questo piano per un massimo di due telecamere e paga per telecamera.
Piano Plus

Piano Plus

Ottieni 60 giorni di cronologia video, oltre a funzionalità avanzate come le zone di attività, videoclip e avvisi ancora più smart. Ottieni questo piano per un massimo di 10 telecamere e paga una tariffa fissa per tutte.

Confronta gli home security plans

Gratis

0€ / Anno

Piano Basic

39,99€ per camera / Anno

Piano Plus

99,99€  / Anno

Streaming live tramite app o display del partner vocale

Allarmi luminosi e sonori¹ ²

Notifiche di movimento immediate¹

Crittografia end-to-end

Zone blackout

Istantanee video

Inserimento/disinserimento automatico quando sei a casa o fuori casa

Motion aware: utilizza le luci come sensori² ⁴

Rileva gli allarmi antifumo, attiva le luci per avvisarti

Registrazione di clip consecutive

Zone di attività

Rilevamento di persone, animali, veicoli e pacchi basato sull'intelligenza artificiale

Allarmi intelligenti basati sull'intelligenza artificiale

Cronologia video

30 giorni
60 giorni

Videocamere

Tutte le videocamere
Paga per videocamera
Tutte le videocamere³

Sblocca le funzionalità avanzate con un piano

Registrazione di videoclip

Con un piano, la videocamera inizia a registrare non appena viene rilevato un movimento, quindi crittografa il video, lo salva nel cloud e ti consente di esportarlo sul tuo dispositivo mobile.
Zone di attività e consegna pacchi

Zone di attività e consegna pacchi

Crea una zona per avvisi più dettagliati che ti informano se una persona, un pacco o un veicolo ha attivato la tua telecamera. È anche possibile escludere alcune aree, come il marciapiede, per evitare avvisi non necessari.
Cronologia video

Cronologia video

Scegli tra una cronologia video di 30 o 60 giorni, quindi visualizza le registrazioni effettuate dalla videocamera durante gli eventi di movimento rilevati durante quel periodo.
Un hub per la casa connessa Hue Bridge Pro nero

Passa a Hue Bridge Pro: rendi le tue luci sensibili al movimento

Rendi le tue luci più intelligenti con Hue Bridge Pro. Trasformale in sensori che si attivano con il movimento, inviano notifiche e accendono le luci. Inoltre, puoi sbloccare allarmi luminosi, simulazioni di presenza e altre funzioni luminose, il tutto dal sistema di cui ti fidi già.

Acquista Bridge Pro

Esplora i piani nell'app Philips Hue

Pronto a sfruttare al meglio la tua telecamera Secure? I piani sono disponibili nell'App Store o nel Play Store tramite l'app Hue. Per abbonarti a un piano, apri l'app Hue e vai su Impostazioni > Sicurezza > Piani.

Domande e risposte

I piani Secure prevedono un limite per il numero di videocamere che posso aggiungere?

Come posso vedere quanti giorni rimangono della mia versione di prova gratuita di 30 giorni di un piano Secure?

Le funzionalità avanzate che ottengo con un piano Secure richiedono un Philips Hue Bridge?

Qual è la policy di rimborso per i piani Secure?

¹È richiesto Hue Bridge.

²Richiede lampade Philips Hue.

³Massimo 10 videocamere.

⁴È richiesto Hue Bridge Pro.

