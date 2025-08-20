La materia si basa sui principi di semplicità, affidabilità, interoperabilità e sicurezza. È un sigillo di approvazione che conferma che i dispositivi che utilizzano questo protocollo funzioneranno insieme senza problemi, oggi e in futuro.
Philips Hue e Matter
Collega Hue ai prodotti e agli ecosistemi per la casa intelligente con Matter
Matter crea un'esperienza di connessione semplificata tra Philips Hue e altri prodotti per la casa intelligente. Offre un'interoperabilità più semplice tra i dispositivi per la casa intelligente supportati in modo affidabile e sicuro.
Hai un Hue Bridge o Bridge Pro? Supportano già Matter
Con Hue Bridge e Bridge Pro puoi gestire tutto, anche Matter. Bridge è stato aggiornato per supportare Matter, il che significa che anche le luci e gli accessori Hue supportano automaticamente Matter.¹
Lampadine Hue con supporto Matter
Ora puoi connettere le lampadine compatibili con Matter direttamente al tuo ecosistema per la casa intelligente Ottieni un'esperienza di connessione semplificata tra Philips Hue e altri prodotti intelligenti con Matter.
Nuovo standard per i dispositivi connessi, Matter offre un'interoperabilità affidabile e sicura tra i dispositivi per la casa intelligente supportati. Per beneficiare di questa integrazione, avrai bisogno di lampadine Hue compatibili con Matter (cerca il logo Matter sulle lampadine) e di un Thread Border Router come Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speaker (4a generazione), Nanoleaf o Google Nest Hub.
Integrazione immediata con altri dispositivi per la casa connessa
Puoi connetterti a tutti i tuoi dispositivi preferiti, Amazon Alexa, Apple Home e Google Assistant, oltre ad altri dispositivi e app per la casa intelligente che supportano Matter. Per beneficiare di questa integrazione, avrai bisogno di lampadine Hue compatibili con Matter (cerca il logo Matter sulle lampadine) e di un Thread Border Router come Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speaker (4a generazione), Nanoleaf o Google Nest Hub.
Leader nell'illuminazione connessa
Philips Hue e la nostra società madre, Signify, sono membri del consiglio di amministrazione della Connectivity Standard Alliance (in precedenza nota come Zigbee Alliance). In qualità di membro attivo del comitato direttivo di Matter, abbiamo contribuito allo sviluppo, alla sperimentazione e alla standardizzazione di questo nuovo standard.
Quello che ti serve
Hai già un Bridge o un Bridge Pro? Può bastare! Riceverai l'aggiornamento software che abilita automaticamente Matter, quindi non ti serve altro.
Tutti i prodotti Philips Hue, nuovi ed esistenti, funzioneranno con Matter se connessi tramite Hue Bridge.²
Domande e risposte
Quali sono i vantaggi di Matter?
Quali sono i vantaggi di Matter?
Quali prodotti Hue funzionano con Matter?
Quali prodotti Hue funzionano con Matter?
Ho bisogno di Philips Hue Bridge per connettere i miei dispositivi tramite Matter?
Ho bisogno di Philips Hue Bridge per connettere i miei dispositivi tramite Matter?
Come mi connetto a Matter?
Come mi connetto a Matter?
Esistono requisiti hardware per utilizzare Matter con Philips Hue?
Esistono requisiti hardware per utilizzare Matter con Philips Hue?
Le mie integrazioni per la casa connessa funzioneranno più velocemente con Matter?
Le mie integrazioni per la casa connessa funzioneranno più velocemente con Matter?
Richiedi assistenza
Siamo sempre felici di aiutarti! Se hai bisogno di ulteriore supporto sull'uso di Philips Hue e Matter, dai un'occhiata alle altre domande e risposte oppure contattaci.
- La Philips Hue Play HDMI sync box e il Tap dial switch non supportano Matter.
- Poiché Philips Hue Bridge abilita il supporto di Matter, i prodotti connessi tramite Bluetooth non sono utilizzabili con Matter.
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.