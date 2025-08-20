Philips Hue e Matter

Lampadine Hue con supporto Matter

Ora puoi connettere le lampadine compatibili con Matter direttamente al tuo ecosistema per la casa intelligente Ottieni un'esperienza di connessione semplificata tra Philips Hue e altri prodotti intelligenti con Matter.

Nuovo standard per i dispositivi connessi, Matter offre un'interoperabilità affidabile e sicura tra i dispositivi per la casa intelligente supportati. Per beneficiare di questa integrazione, avrai bisogno di lampadine Hue compatibili con Matter (cerca il logo Matter sulle lampadine) e di un Thread Border Router come Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speaker (4a generazione), Nanoleaf o Google Nest Hub.