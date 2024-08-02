* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Podium pacchetto: 2x barre luminose Play + Lightstrip Plus 2m
Ottieni il massimo dal tuo home theater! Usa queste due barre luminose Play bianche e posiziona una lightstrip di due metri nell'area TV per un'illuminazione immersiva ottimale.
Il prezzo attuale è € 179,82, il prezzo originale è € 199,80
- Luce bianca e a colori
- Hue Bridge necessario
- Realizzato per le aree TV
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design delle barre luminose Hue Play di colore nero. Questa confezione include due barre luminose Hue Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Specifiche
