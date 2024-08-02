* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto: 4x Hue White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa. Con un Hue Bridge e le lampadine GU10, puoi ottenere automaticamente la giusta tonalità di luce bianca da calda a fredda in qualsiasi momento del giorno.
- Luce bianca da calda a fredda
- Aggiungi fino a 50 luci
- Controlla con l'app, la voce o gli accessori
In questo pacchetto
2 x Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
Perfettamente adatte ai faretti, le lampadine GU10 ti offrono l'illuminazione migliore per la tua routine quotidiana. Con luce bianca tunabel e oscuramento ultra-basso, puoi regolare le tue luci in base a ogni momento della giornata.GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
1 x Hue Hue Bridge
Hue Bridge è il cuore del tuo sistema di illuminazione e sicurezza intelligente, integrato e intuitivo. Grazie all'installazione semplice e alla configurazione guidata nell'app Hue, il Bridge collega luci, telecamere e sensori per farli funzionare insieme in armonia.Hue Bridge
Informazioni sul prodotto
