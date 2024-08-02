Assistenza
Pacchetto: 4x Hue White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa. Con un Hue Bridge e le lampadine GU10, puoi ottenere automaticamente la giusta tonalità di luce bianca da calda a fredda in qualsiasi momento del giorno.

Prodotti in primo piano

  • Luce bianca da calda a fredda
  • Aggiungi fino a 50 luci
  • Controlla con l'app, la voce o gli accessori
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

2 x Hue White Ambiance GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Perfettamente adatte ai faretti, le lampadine GU10 ti offrono l'illuminazione migliore per la tua routine quotidiana. Con luce bianca tunabel e oscuramento ultra-basso, puoi regolare le tue luci in base a ogni momento della giornata.

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)
Primo piano della parte anteriore di Hue Hue Bridge

1 x Hue Hue Bridge

Hue Bridge è il cuore del tuo sistema di illuminazione e sicurezza intelligente, integrato e intuitivo. Grazie all'installazione semplice e alla configurazione guidata nell'app Hue, il Bridge collega luci, telecamere e sensori per farli funzionare insieme in armonia.

Hue Bridge

