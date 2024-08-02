Assistenza
Pacchetto: Lightstrip + estensione

Posiziona le lightstrip sulle scale, negli armadi, sugli scaffali o sui mobili per diffondere una tenue luce colorata. Con una lightstrip di 2 metri e una prolunga di 1 metro, le possibilità sono infinite!

Prodotti in primo piano

  • Luce bianca e a colori
  • Prolunga inclusa
  • Controlla con l'app, la voce o gli accessori
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile

Porta una luce colorata in qualsiasi area della tua casa! Flessibile e allungabile fino a 10 metri, questa lightstrip per interni aderisce a qualsiasi superficie e brilla con una singola tonalità di luce bianca o colorata.

Lightstrip Plus V4 - Base da 2 metri - estensibile
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro

1 x Hue White and Color Ambiance Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro

Usa questa estensione di 1 metro per diffondere la luce su un'area più ampia, prolungando la tua lightstrip fino a 10 m. Solo per lightstrip plus.

Estensione Lightstrip Plus V4 da 1 metro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

