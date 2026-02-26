Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
Il prezzo del pacchetto è € 327,98, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 409,98
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Informazioni su Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
Crea immediatamente una meravigliosa atmosfera. La lampada da terra Signe gradient illumina le pareti con varie tonalità di colore, mentre Hue Bridge sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa.
- Miscela luce bianca e a colori
- Illumina le pareti
- Controlla con l'app, la voce o gli accessori
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871175
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Lampada da terra Signe gradient
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1