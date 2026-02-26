Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge
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Informazioni su Pacchetto: lampada da terra Signe gradient + Hue Bridge

Crea immediatamente una meravigliosa atmosfera. La lampada da terra Signe gradient illumina le pareti con varie tonalità di colore, mentre Hue Bridge sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa.

  • Miscela luce bianca e a colori
  • Illumina le pareti
  • Controlla con l'app, la voce o gli accessori
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