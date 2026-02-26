Pacchetto: faretto Lily + Hue Outdoor sensor

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Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: faretto Lily + Hue Outdoor sensor
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  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Pacchetto: faretto Lily + Hue Outdoor sensor

Riempi di colore i tuoi spazi esterni con i faretti Lily. Grazie all'Hue Outdoor sensor in dotazione, si accenderanno automaticamente per dare il benvenuto a te e ai tuoi ospiti.

  • Luce bianca e a colori
  • Faretti orientabili
  • Le luci si accendono quando rilevano un movimento
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