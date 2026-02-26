Pacchetto: faretto Lily + Hue Outdoor sensor
Il prezzo del pacchetto è € 377,98, il prezzo dei prodotti in questo pacchetto venduti separatamente è € 419,98
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Informazioni su Pacchetto: faretto Lily + Hue Outdoor sensor
Riempi di colore i tuoi spazi esterni con i faretti Lily. Grazie all'Hue Outdoor sensor in dotazione, si accenderanno automaticamente per dare il benvenuto a te e ai tuoi ospiti.
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- Luce bianca e a colori
- Faretti orientabili
- Le luci si accendono quando rilevano un movimento
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514871267
Informazioni sul prodotto
- Hue White and color ambiance Faretto per esterni Lily
- 1
- Hue Sensore da esterno
- 1