Assistenza
faretti LED

Plafoniere con faretti da soffitto LED smart

Sia che tu voglia evidenziare un percorso o un angolo particolare del giardino, i faretti Philips Hue ti consentono di mettere in risalto la tua casa.

Guida alle plafoniere con faretti da soffitto LED smart

Come posso scegliere le migliori plafoniere con faretti da soffitto LED per esterni?

Come si installano i faretti per esterni?

Come posso utilizzare le plafoniere con faretti da soffitto LED per interni per esaltare la bellezza di piante e opere d'arte?

Che cos'è un faretto connesso?

Le plafoniere con faretti da soffitto LED smart funzionano con gli assistenti vocali?

Tutte le plafoniere con faretti da soffitto smart sono LED?

Posso controllare i miei faretti per esterni dall'interno?

Scopri le plafoniere con faretti da soffitto LED smart

faretti per bagno

Consigli per l'illuminazione del bagno

Usa questi pratici consigli per migliorare l'illuminazione per il bagno: dai faretti smart alle luci degli specchi e altro ancora.

faretti led da portico

5 idee per l'illuminazione del portico per fare risaltare la tua casa

I faretti smart aggiungono un effetto scenografico a cespugli, alberi o alla vegetazione che circonda il tuo portico.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay