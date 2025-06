Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata

Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione d'accento. Questo faretto Philips ha un fascio di luce perfetta per illuminazione d'accento (lampadina GU10 non inclusa). Con questa luce puoi mettere in evidenza qualunque dettaglio o particolare nei tuoi ambienti interni.