Alimentazione da 40 W per esterni
Realizza facilmente un sistema di illuminazione connessa per esterni con questo alimentatore da esterni che ti consente di aggiungere fino a 40 W di luci diverse. Collega un cavo di massimo 35 metri a qualsiasi luce Philips Hue da esterni a bassa tensione, aggiungendo il wattaggio di ogni attrezzatura fino a raggiungere la soglia massima di 40 W dell'alimentatore.
- Cavo di estensione
- Illuminazione fino a 40 W
- Nero
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico