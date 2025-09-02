* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Alimentazione da 40 W per esterni
Realizza facilmente un sistema di illuminazione connessa per esterni con questo alimentatore da esterni che ti consente di aggiungere fino a 40 W di luci diverse. Collega un cavo di massimo 35 metri a qualsiasi luce Philips Hue da esterni a bassa tensione, aggiungendo il wattaggio di ogni attrezzatura fino a raggiungere la soglia massima di 40 W dell'alimentatore.
Facile da installare ed estendere
Illumina i sentieri bui o crea un'atmosfera unica sul patio. Puoi farlo da solo, usando faretti o paletti Hue. I prodotti sono a bassa tensione, sicuri da usare e facili da installare. Non c'è più nulla di difficile nel creare un'illuminazione all'aperto: goditela e personalizzala come preferisci.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico