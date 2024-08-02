Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Play Light Bar nera (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro

Play Light Bar nera (2-pack) + Estensione Light Bar + Bridge Pro

Illumina le pareti con 2 Hue Play Barre Luminose nere + estensione e Bridge Pro. Perfette per intrattenimento immersivo e luce ambientale dinamica.

  • Luce bianca e colorata
  • Illumina la parete con la luce
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design delle barre luminose Hue Play di colore nero. Questa confezione include due barre luminose Hue Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, estensione

1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, estensione

Espandi il tuo sistema d'lluminazione di barre luminose Hue Play con l'apposita estensione di colore nero, adatta per una singola barra luminosa. L'alimentatore non è incluso.

Barra luminosa Hue Play, estensione
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

