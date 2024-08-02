Saldi
Play Light Bar bianca (2-pack) + Bridge Pro
Illumina le pareti con qualsiasi colore con 2 Hue Play Barre Luminose bianche e Bridge Pro. Illuminazione smart per TV, gaming o decorazioni con controllo ottimale.
Il prezzo attuale è € 206,90, il prezzo originale è € 229,89
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Luce bianca e colorata
- Illumina la parete con la luce
- Sfumatura di colori uniforme
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design della lampada a barre luminose Hue Play di colore bianco. Questa confezione include due barre luminose Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Hue Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Pacchetti che potrebbero interessarti
Hue White and color ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue White and color ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 69,90