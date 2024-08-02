Assistenza
Play Light Bar bianca (2-pack) + Bridge Pro

Illumina le pareti con qualsiasi colore con 2 Hue Play Barre Luminose bianche e Bridge Pro. Illuminazione smart per TV, gaming o decorazioni con controllo ottimale.

  • Luce bianca e colorata
  • Illumina la parete con la luce
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

1 x Hue White and Color Ambiance Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Crea un effetto d'illuminazione colorata connessa con l'elegante design della lampada a barre luminose Hue Play di colore bianco. Questa confezione include due barre luminose Play e un alimentatore che consente di collegare fino a tre lampade. Le barre luminose Hue Play possono essere posizionate in verticale o in orizzontale oppure appoggiate sul retro della TV con gli appositi supporti inclusi.

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

