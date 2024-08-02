Saldi
Striscia LED Gradient + Bridge Pro
Crea un’atmosfera unica con Striscia LED Gradient e Bridge Pro. Meravigliose sfumature di colore personalizzabili controllate dall’app Hue.
Il prezzo attuale è € 212,41, il prezzo originale è € 249,89
Prodotti in primo piano
- Luce bianca e colorata
- Sfumatura di colori uniforme
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x Hue White and Color Ambiance Gradient Lightstrip da 2 metri
Dotata di tecnologia Gradient, questa lightstrip fonde diversi colori di luce contemporaneamente. È flessibile e allungabile fino a 10 metri, permettendoti di diffondere una brillante combinazione di colori in qualsiasi spazio.Gradient Lightstrip da 2 metri
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
Specifiche
Informazioni sul prodotto
