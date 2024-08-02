Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Striscia LED + Bridge Pro

Striscia LED + Bridge Pro

Trasforma il tuo spazio con una Striscia LED e Bridge Pro. Controllo smart, colori personalizzabili e integrazione perfetta in ogni stanza.

  • Luce bianca e colorata
  • Flessibile ed estendibile
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
  • Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Lightstrip Hue Solo da 10 metri

1 x LIGHTSTRIPS Lightstrip Hue Solo da 10 metri

Trasforma la tua casa e il tuo umore con un'esperienza di illuminazione brillante. Facile da installare, la lightstrip Philips Hue Solo da 10 metri emette 1.700 lumen di luce straordinaria per rendere la tua casa più luminosa. Illuminata da LED RGBWW, questa lightstrip crea colori puri e una luce bianca pura. È stata progettata pensando alla sicurezza, consentendoti di interagire comodamente con essa. Ogni Philips Hue Lightstrip viene fornita con una garanzia di 2 anni.

Lightstrip Hue Solo da 10 metri
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

