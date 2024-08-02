Saldi
Striscia LED + Bridge Pro
Trasforma il tuo spazio con una Striscia LED e Bridge Pro. Controllo smart, colori personalizzabili e integrazione perfetta in ogni stanza.
Il prezzo attuale è € 212,41, il prezzo originale è € 249,89
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Luce bianca e colorata
- Flessibile ed estendibile
- Configurazione semplice con Bridge Pro
- Funzionalità avanzate con Bridge Pro basate su AI
- Controllo tramite app, voce o accessori
In questo pacchetto
1 x LIGHTSTRIPS Lightstrip Hue Solo da 10 metri
Trasforma la tua casa e il tuo umore con un'esperienza di illuminazione brillante. Facile da installare, la lightstrip Philips Hue Solo da 10 metri emette 1.700 lumen di luce straordinaria per rendere la tua casa più luminosa. Illuminata da LED RGBWW, questa lightstrip crea colori puri e una luce bianca pura. È stata progettata pensando alla sicurezza, consentendoti di interagire comodamente con essa. Ogni Philips Hue Lightstrip viene fornita con una garanzia di 2 anni.Lightstrip Hue Solo da 10 metri
1 x Hue Bridge Pro
La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.Bridge Pro
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Pacchetti che potrebbero interessarti
Hue White and color ambiance
Lampada da terra Signe gradient
€ 329,90
Hue White and Color Ambiance
Gradient Lightstrip da 2 metri
€ 159,90
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue White and color ambiance
Lampada da tavolo Signe gradient
€ 219,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Hue White Ambiance
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)
€ 69,90