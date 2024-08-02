Trasforma la tua casa e il tuo umore con un'esperienza di illuminazione brillante. Facile da installare, la lightstrip Philips Hue Solo da 10 metri emette 1.700 lumen di luce straordinaria per rendere la tua casa più luminosa. Illuminata da LED RGBWW, questa lightstrip crea colori puri e una luce bianca pura. È stata progettata pensando alla sicurezza, consentendoti di interagire comodamente con essa. Ogni Philips Hue Lightstrip viene fornita con una garanzia di 2 anni.

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.