Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: Striscia LED Gradient per PC + Bridge Pro

Pacchetto: Striscia LED Gradient per PC + Bridge Pro

Rendi il gaming su PC immersivo con una striscia LED Gradient Play e Bridge Pro. Luci dinamiche sincronizzate a tutte le azioni sullo schermo.

  • Luce bianca e colorata
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • App Sync necessaria per la sincronizzazione dei contenuti
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Hue Play Gradient Lightstrip per PC

1 x LIGHTSTRIPS Hue Play Gradient Lightstrip per PC

Ottieni una luce gradient reattiva e colorata per il tuo setup di gioco! Collega Hue Play gradient lightstrip gradient sul retro del monitor da 24"-27" con i supporti inclusi. Inizia la sincronizzazione con l'app desktop Hue Sync per vedere l'azione sullo schermo riflessa nella luce.

Hue Play Gradient Lightstrip per PC
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

