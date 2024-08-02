Assistenza
Striscia LED Gradient 55" + Bridge Pro

Rendi speciali le serate cinema con Striscia LED Gradient da 55" e Bridge Pro. Retroilluminazione dinamica e immersiva sincronizzata allo schermo.

  • Luce bianca e colorata
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
  • Sync Box necessario per la sincronizzazione dei contenuti
In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip 55“

1 x Hue White and color ambiance Play gradient lightstrip 55“

Prova l'emozione del teatro a casa tua con la Philips Hue Play gradient lightstrip. Ottieni più colori di luce che reagiscono al contenuto sullo schermo. Fissala su TV da 55" a 65" montate a parete o poggiate sugli appositi supporti inclusi.

Play gradient lightstrip 55“
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

