Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Striscia LED Gradient 75" + Sync Box + Bridge Pro

Saldi

Striscia LED Gradient 75" + Sync Box + Bridge Pro

Trasforma la tua TV da 75" e vivi un’esperienza immersiva con Striscia LED Hue, Sync Box e Bridge Pro. Illuminazione immersiva che reagisce ai contenuti sullo schermo.

Al momento esaurito

Vuoi sapere quando sarà di nuovo disponibile?

Registrati per ricevere un'e-mail quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.

Informativa sulla privacy di Philips Hue
  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • Luce bianca e colorata
  • Sincronizza le luci con lo schermo della TV
  • Collega fino a 4 dispositivi HDMI
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
Visualizza tutte le specifiche del prodotto

In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75“

1 x Hue White and Color Ambiance Play gradient lightstrip 75“

Prova l'emozione del teatro a casa tua con la Philips Hue Play gradient lightstrip. Ottieni più colori di luce che reagiscono al contenuto sullo schermo. Fissala su TV da 75" o più grandi montate a parete o poggiate sugli appositi supporti inclusi.

Play gradient lightstrip 75“
Primo piano della parte anteriore di Hue Play HDMI Sync Box

1 x Hue Play HDMI Sync Box

Sincronizza le tue luci intelligenti con il contenuto che appare sullo schermo della tua TV utilizzando Philips Hue Play HDMI Sync Box. Quattro ingressi HDMI ti consentono di connettere i tuoi dispositivi multimediali alla configurazione Hue, fornendo in modo rapido e senza interruzioni luce colorata che riflette il contenuto che stai guardando o ascoltando.

Play HDMI Sync Box
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

Pacchetti che potrebbero interessarti

Offerte
Lampada da terra Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampada da terra Signe gradient

€ 329,90

Offerte
Gradient Lightstrip da 2 metri

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri

€ 159,90

Offerte
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor

€ 44,90

Offerte
Lampada da tavolo Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampada da tavolo Signe gradient

€ 219,90

Offerte
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

€ 21,90

A60 - lampadina connessa E27 (confezione da 3)

Hue White Ambiance Filament

A60 - lampadina connessa E27 (confezione da 3)

€ 99,90

Offerte
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Hue White Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

€ 69,90

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Hue White Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

€ 49,90

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Hue White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

€ 109,90

Offerte
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Hue White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

€ 159,90

Offerte
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

€ 139,90

Acquista i pacchetti Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay