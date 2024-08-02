Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Lampada da tavolo Signe Gradient nera + Bridge Pro

Saldi

Lampada da tavolo Signe Gradient nera + Bridge Pro

Rendi il tuo ambiente meraviglioso grazie alla luce gradiente della lampada da tavolo Hue Signe nera e Bridge Pro. Un mix dinamico di colori per scrivanie, mensole e comodini.

  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • Luce bianca e colorata
  • Illumina la parete con la luce
  • Sfumatura di colori uniforme
  • Configurazione semplice con Bridge Pro
  • Controllo tramite app, voce o accessori
Visualizza tutte le specifiche del prodotto

In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue White and color ambiance Lampada da tavolo Signe gradient

1 x Hue White and color ambiance Lampada da tavolo Signe gradient

La lampada da tavolo gradient Signe non solo si fonde perfettamente con l'arredamento della tua casa grazie al suo design sottile ed elegante di colore nero, ma fonde anche più colori insieme per dipingere le pareti con una sfumatura di luce unica.

Lampada da tavolo Signe gradient
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nuova generazione dello Hue smart hub. Alimentato da un chip in grado di eseguire algoritmi complessi e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è più veloce e più potente che mai. Trasforma le tue luci in sensori di movimento con MotionAware™, unisci la sicurezza alle luci e altro ancora.

Bridge Pro

Pacchetti che potrebbero interessarti

Offerte
Lampada da terra Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampada da terra Signe gradient

€ 329,90

Offerte
Gradient Lightstrip da 2 metri

Hue White and Color Ambiance

Gradient Lightstrip da 2 metri

€ 159,90

Offerte
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor

€ 44,90

Offerte
Lampada da tavolo Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampada da tavolo Signe gradient

€ 219,90

Offerte
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

Hue

Hue Dimmer switch (ultimo modello)

€ 21,90

A60 - lampadina connessa E27 (confezione da 3)

Hue White Ambiance Filament

A60 - lampadina connessa E27 (confezione da 3)

€ 99,90

Offerte
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Hue White Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

€ 69,90

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Hue White Ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

€ 49,90

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

Hue White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 2)

€ 109,90

Offerte
GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

Hue White and color ambiance

GU10 - faretto connesso - (confezione da 3)

€ 159,90

Offerte
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

€ 139,90

Acquista i pacchetti Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay