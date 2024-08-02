1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Trasforma il tuo spettacolo in un'esperienza di sincronizzazione delle luci totalmente coinvolgente. Philips Hue Play HDMI sync box 8K migliora il tuo modo di giocare, guardare e ascoltare sincronizzando le lampade Philips Hue con il contenuto sullo schermo. Con una frequenza di aggiornamento ultraveloce, abbina le luci colorate con il contenuto video di altissima qualità a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz.