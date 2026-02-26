Aggiungi le tue luci a intensità regolabile non smart nell'ecosistema Philips Hue per un controllo semplice e pratico. Il Dimmer Switch cablato consente di controllare la maggior parte delle luci e degli apparecchi tradizionali insieme al sistema Hue esistente, il tutto in un'unica esperienza integrata. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Controllale nell'app Hue, con gli assistenti vocali o direttamente dall'interruttore a muro. Imposta automazioni che si adattino alla tua routine quotidiana e includi le luci nelle scene. Modulo compatto installato dietro l'interruttore e alimentato dalla rete elettrica, senza batterie. Se stai sostituendo un Dimmer Switch, è necessario un interruttore a pulsante per il funzionamento. Come parte dell'ecosistema Hue, basato su una rete Zigbee affidabile, puoi mantenere il controllo delle tue luci anche quando il Wi-Fi non funziona.

Rende smart le lampade non smart

Controlla luci smart e non-smart

Imposta automazioni e scene di luce

Funziona con o senza cavo neutro

Sblocca di più con un Hue Bridge