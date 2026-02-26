Dimmer Switch cablato (1 canale)

Primo piano della parte anteriore di Hue Dimmer Switch cablato (1 canale)
Al momento esaurito

Informazioni su Dimmer Switch cablato (1 canale)

Aggiungi le tue luci a intensità regolabile non smart nell'ecosistema Philips Hue per un controllo semplice e pratico. Il Dimmer Switch cablato consente di controllare la maggior parte delle luci e degli apparecchi tradizionali insieme al sistema Hue esistente, il tutto in un'unica esperienza integrata. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Controllale nell'app Hue, con gli assistenti vocali o direttamente dall'interruttore a muro. Imposta automazioni che si adattino alla tua routine quotidiana e includi le luci nelle scene. Modulo compatto installato dietro l'interruttore e alimentato dalla rete elettrica, senza batterie. Se stai sostituendo un Dimmer Switch, è necessario un interruttore a pulsante per il funzionamento. Come parte dell'ecosistema Hue, basato su una rete Zigbee affidabile, puoi mantenere il controllo delle tue luci anche quando il Wi-Fi non funziona.

  • Rende smart le lampade non smart
  • Controlla luci smart e non-smart
  • Imposta automazioni e scene di luce
  • Funziona con o senza cavo neutro
  • Sblocca di più con un Hue Bridge
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay