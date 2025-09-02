Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Hue Videocitofono cablato

Hue Videocitofono cablato

Non perdere mai un visitatore o un pacco con il videocitofono Hue. Ricevi notifiche istantanee quando qualcuno è alla porta o passa lì vicino. Vedi tutto chiaramente, giorno e notte, con video nitidi in 2K e tecnologia Starlight. Interagisci con chiunque, ovunque tu sia, con comunicazione bidirezionale, proprio davanti alla tua porta. Attiva le tue Lampade Philips Hue con sensori di movimento per migliorare la tua sicurezza visiva.

Disponibile a breve

Scopri quando puoi ordinare

Ricevi un'e-mail quando questo prodotto sarà disponibile per l'ordine. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.

Prodotti in primo piano

  • Risoluzione video 2K con ampia visione panoramica
  • Il rilevamento del movimento attiva le notifiche e le lampade Philips Hue
  • Audio bidirezionale per una comunicazione semplice
  • Riproduzione fedele dei colori giorno e notte
  • Visibilità notturna a infrarossi
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Ricerca prodotto manuale

Prodotti di tendenza

Lampada a parete da esterno Impress

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Impress
Cablata
Finitura nera opaca
240 x 120 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*

€ 149,99

Crea il tuo Starter kit
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Installazione wireless
Alimentazione a batteria
Automatizza le luci
Da montare dove vuoi

€ 44,90

Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

Installazione wireless
Illuminazione automatizzata
Batteria di lunga durata
Montaggio su porte e finestre

€ 39,99

Quando il videocitofono rileva un movimento, le tue lampade Philips Hue si accendono automaticamente. Quando qualcuno suona il campanello, le tue luci lampeggiano dolcemente, così ti avvisa che c'è qualcuno alla porta.

Quando il videocitofono rileva un movimento, le tue lampade Philips Hue si accendono automaticamente. Quando qualcuno suona il campanello, le tue luci lampeggiano dolcemente, così ti avvisa che c'è qualcuno alla porta.

Ricevi avvisi immediati quando viene rilevato un movimento. Controlla il video in diretta e parla con i visitatori tramite il microfono integrato : per la tua tranquillità, anche quando sei fuori casa.

Ricevi avvisi immediati quando viene rilevato un movimento. Controlla il video in diretta e parla con i visitatori tramite il microfono integrato : per la tua tranquillità, anche quando sei fuori casa.

Configura il campanello cablato in pochi semplici passaggi, progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi porta d'ingresso.

Configura il campanello cablato in pochi semplici passaggi, progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi porta d'ingresso.

Aggiungi un segnale sonoro wireless intelligente per ricevere notifiche sonore in tutta la casa, così sai sempre quando qualcuno è alla porta.

Aggiungi un segnale sonoro wireless intelligente per ricevere notifiche sonore in tutta la casa, così sai sempre quando qualcuno è alla porta.

Gestisci il tuo campanello, la suoneria e le lampade Philips Hue direttamente dall’app Hue: senza bisogno di più app. Ricevi avvisi immediati, personalizza le impostazioni e resta connesso ovunque tu sia, direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Gestisci il tuo campanello, la suoneria e le lampade Philips Hue direttamente dall’app Hue: senza bisogno di più app. Ricevi avvisi immediati, personalizza le impostazioni e resta connesso ovunque tu sia, direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Goditi la risoluzione 2K e una visuale a 180° dalla testa ai piedi: perfetta per riconoscere visitatori e vedere i pacchi lasciati sull'uscio.

Goditi la risoluzione 2K e una visuale a 180° dalla testa ai piedi: perfetta per riconoscere visitatori e vedere i pacchi lasciati sull'uscio.

Goditi video nitidi e realistici a qualsiasi ora. La tecnologia Starlight migliora la visione in condizioni di scarsa illuminazione, offrendoti un’immagine chiara e a colori del tuo ingresso anche in situazioni di quasi buio.

Goditi video nitidi e realistici a qualsiasi ora. La tecnologia Starlight migliora la visione in condizioni di scarsa illuminazione, offrendoti un’immagine chiara e a colori del tuo ingresso anche in situazioni di quasi buio.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nero e bianco

  • Materiale

    Plastica

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Dimensioni e peso della confezione

Service

Specifiche tecniche

La fotocamera

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay