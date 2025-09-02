Non perdere mai un visitatore o un pacco con il videocitofono Hue. Ricevi notifiche istantanee quando qualcuno è alla porta o passa lì vicino. Vedi tutto chiaramente, giorno e notte, con video nitidi in 2K e tecnologia Starlight. Interagisci con chiunque, ovunque tu sia, con comunicazione bidirezionale, proprio davanti alla tua porta. Attiva le tue Lampade Philips Hue con sensori di movimento per migliorare la tua sicurezza visiva.