Trasforma il tuo spazio esterno con la luce

Trasforma il tuo spazio esterno con la luce

Scopri tutti i prodotti per esterni

Scopri i nostri sistemi di illuminazione per esterni più popolari

È il modo smart per illuminare il tuo giardino, letteralmente. La nostra vasta collezione di luci significa che puoi illuminare il tuo spazio esterno come desideri.

Sensore da esterno

Hue

Sensore da esterno

€ 59,99

Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily

€ 349,99

Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily

€ 109,99

Faretto per esterni Lily

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily

€ 149,90

Faretto per esterni Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Faretto per esterni Lily XL

€ 159,99

Lampada da esterno lineare Amarant

Hue White and Color Ambiance

Lampada da esterno lineare Amarant

€ 189,99

Lampada da parete per esterni Appear

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete per esterni Appear

€ 179,99

Lampada da parete per esterni Appear

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete per esterni Appear

€ 159,99

Lampada a parete da esterno Daylo

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Daylo

€ 149,99

Lampada a parete da esterno Daylo

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Daylo

€ 139,99

Proiettore per esterni Discover

Hue White and Color Ambiance

Proiettore per esterni Discover

€ 199,99

Lampada da parete da esterni Econic

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete da esterni Econic

€ 189,99

Lampada da parete da esterni Econic

Hue White and Color Ambiance

Lampada da parete da esterni Econic

€ 189,99

Lampada a parete da esterno Impress

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Impress

€ 169,99

Guarda le luci per esterni a bassa tensione in azione

Con la bassa tensione puoi ampliare facilmente la tua collezione di soluzioni per esterni, indipendentemente dalla posizione del cablaggio. Posiziona le luci dove preferisci, collegale insieme e inserisci l'alimentatore nella presa elettrica.

Luce connessa per esterni lineare Amarant installata all'esterno

Facile da installare ed estendere

La collezione di prodotti a bassa tensione è stata progettata per semplificare l'illuminazione connessa: puoi infatti collegare luci diverse a un'unica unità di alimentazione, inserire quest'ultima in qualsiasi presa a muro standard e illuminare immediatamente il tuo spazio.

Luci connesse per esterni che illuminano il cortile

Progetta il tuo spazio esterno

Non devi essere un designer per decorare il tuo giardino: l'app Hue lo fa per te. Guarda quali scene starebbero meglio sulle tue luci per esterni nella galleria di scene Hue.

Confronta le configurazioni per esterni

Impara a conoscere Philips Hue

Un gruppo di amici si gode un pasto all'aperto in un patio decorato con luci intelligenti colorate.

Scopri l'illuminazione connessa per esterni

Installa sistemi di illuminazione LED che si collegano a quello di illuminazione connessa Philips Hue e ravviva i tuoi esterni con la luce.
Una donna torna a casa con il portone e il vialetto illuminati con applique e pali da terra.

Lascia che la tua casa ti accolga con la luce

Usa l'automazione Benvenuto a casa per essere accolto con la luce connessa! Illumina il giardino, il portico o il vialetto di accesso quando arrivi a casa, automaticamente.
Un intruso si avvicina al portone illuminato con due applique che producono una luce smart bianca calda.

Più sicurezza con la luce connessa

Fai sembrare che tu sia a casa quando non ci sei con l'automazione Simula presenza, che accende e spegne le luci in base alla normale attività che si svolge in quella stanza.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

