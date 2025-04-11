È il modo smart per illuminare il tuo giardino, letteralmente. La nostra vasta collezione di luci significa che puoi illuminare il tuo spazio esterno come desideri.
Scopri i nostri sistemi di illuminazione per esterni più popolari
Hue
Sensore da esterno
€ 59,99
Hue White and Color Ambiance
Faretto per esterni Lily XL
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da esterno lineare Amarant
€ 189,99
Hue White and Color Ambiance
Lampada da parete per esterni Appear
€ 159,99
Hue White and Color Ambiance
Proiettore per esterni Discover
€ 199,99
Guarda le luci per esterni a bassa tensione in azione
Con la bassa tensione puoi ampliare facilmente la tua collezione di soluzioni per esterni, indipendentemente dalla posizione del cablaggio. Posiziona le luci dove preferisci, collegale insieme e inserisci l'alimentatore nella presa elettrica.
Facile da installare ed estendere
La collezione di prodotti a bassa tensione è stata progettata per semplificare l'illuminazione connessa: puoi infatti collegare luci diverse a un'unica unità di alimentazione, inserire quest'ultima in qualsiasi presa a muro standard e illuminare immediatamente il tuo spazio.
Progetta il tuo spazio esterno
Non devi essere un designer per decorare il tuo giardino: l'app Hue lo fa per te. Guarda quali scene starebbero meglio sulle tue luci per esterni nella galleria di scene Hue.
Impara a conoscere Philips Hue
Informazioni sulla promozione dei prodotti per esterni Philips Hue
Quando inizia la promozione dei prodotti per esterni Philips Hue?
Che tipo di apparecchi di illuminazione per esterni sono inclusi?
Come posso ricevere aggiornamenti sulle offerte e le promozioni Philips Hue?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.