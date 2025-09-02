* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Pacchetto videocitofono cablato Secure
Non perdere mai un visitatore o una consegna con il pacchetto Campanello e Chime Hue: ricevi avvisi immediati sui movimenti e sui visitatori, guarda tutto in 2K con la tecnologia Starlight e resta connesso con la comunicazione bidirezionale da qualsiasi luogo. Il campanello attiva le lampade Philips Hue e invia notifiche in tempo reale, mentre lo Smart Chime emette avvisi sonori. Tutto funziona perfettamente con le luci e gli accessori Hue per migliorare la sicurezza della tua casa, giorno e notte.
- Risoluzione video 2K con ampia visione panoramica
- Il rilevamento del movimento attiva le notifiche e le lampade Philips Hue
- Audio bidirezionale per una comunicazione semplice
- Notifiche sonore in qualsiasi luogo della tua casa
- Attiva allarmi sonori
Ricevi avvisi immediati quando viene rilevato un movimento. Controlla il video in diretta e parla con i visitatori tramite il microfono integrato : per la tua tranquillità, anche quando sei fuori casa.
Quando il videocitofono rileva un movimento, le tue lampade Philips Hue si accendono automaticamente. E quando qualcuno suona il campanello, le tue luci lampeggiano dolcemente, così ti avvisa che c'è qualcuno alla porta.
Guarda il feed live del tuo videocitofono su display smart compatibili utilizzando Alexa, Google Assistant o Apple Home.
Goditi la risoluzione 2K e una visuale a 180° dalla testa ai piedi: perfetta per riconoscere visitatori e vedere i pacchi lasciati sull'uscio.
Gestisci il tuo campanello, la suoneria e le lampade Philips Hue direttamente dall’app Hue: senza bisogno di più app. Ricevi notifiche immediate, personalizza le impostazioni e resta connesso ovunque tu sia.
Goditi video nitidi e realistici a qualsiasi ora. La tecnologia Starlight migliora la visione in condizioni di scarsa illuminazione, offrendoti un’immagine chiara e a colori del tuo ingresso anche in situazioni di quasi buio.
Collega lo Smart Chime a qualunque presa della casa.
Ricevi avvisi sonori in tutta la casa e notifiche istantanee sul tuo telefono quando qualcuno è alla porta.
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Plastica