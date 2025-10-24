Pulsante Smart
Questo piccolo pulsante svolge un grande ruolo. Con un singolo clic puoi controllare le luci, tenendolo premuto aumenti o diminuisci la luminosità. Meglio ancora: le luci si accendono con i nostri livelli di colore consigliati e con luminosità in base all'orario della giornata.
Il prezzo attuale è € 19,90
- Hue Bridge necessario
- Controlla le luci con un clic
- Imposta la luce in base all'ora
- Funzionalità personalizzata
- Con montaggio flessibile e wireless
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Silicone
Sintetico