Installato in pochi minuti

Il sensore esterno è facile da montare e completamente wireless, per cui non è necessario un elettricista per installarlo. Tutto quello che devi fare è rimuoverlo dalla confezione, configurarlo tramite l'app e installarlo dove vuoi. Anche la configurazione del sensore e l'impostazione della sensibilità alla luce diurna e al movimento si possono effettuare dall'app Philips Hue.