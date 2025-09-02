Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Sensore da esterno

Sensore da esterno

Controlla automaticamente le tue luci all'esterno con un sensore per esterni Philips Hue. Alimentato a batteria e completamente senza cavi, il sensore può essere posizionato ovunque, quindi ti basterà passarci davanti per attivare le luci.  

Al momento esaurito

Prodotti in primo piano

  • Hue Bridge necessario
  • Installazione wireless
  • Alimentazione a batteria
  • Impermeabile
  • Automatizza le luci
Installato in pochi minuti

Installato in pochi minuti

Il sensore esterno è facile da montare e completamente wireless, per cui non è necessario un elettricista per installarlo. Tutto quello che devi fare è rimuoverlo dalla confezione, configurarlo tramite l'app e installarlo dove vuoi. Anche la configurazione del sensore e l'impostazione della sensibilità alla luce diurna e al movimento si possono effettuare dall'app Philips Hue.

Posizionalo dove vuoi tu

Posizionalo dove vuoi tu

Il kit dispone di componenti di montaggio diversi, in modo da poterlo installare su una parete liscia o nell'angolo interno o esterno di un muro o montante. Puoi anche posizionarlo su un palo o su una grondaia. Questo lo rende perfetto per il giardino, l'ingresso, il garage o qualsiasi parte importante della casa.

Richiede un bridge Philips Hue

Richiede un bridge Philips Hue

Collega le luci Philips Hue al Bridge per poterle controllare dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controllale grazie al telecomando Dimmer Switch Philips Hue per accensione/spegnimento e le funzioni di regolazione intensità.

Resistente a tutte le condizioni atmosferiche

Resistente a tutte le condizioni atmosferiche

Questo sensore esterno Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le sue prestazioni. Questa lampada è progettata con IP54: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Il prodotto resisterà a forti piogge e altre condizioni atmosferiche.

Spaventa gli ospiti indesiderati

Spaventa gli ospiti indesiderati

Grazie all'ampiezza del campo visivo e del raggio di rilevamento, il sensore esterno individuerà qualsiasi movimento vicino alla casa. Il sensore può accendere direttamente le luci esterne per esporre gli ospiti indesiderati. Puoi impostare l'accensione delle luci interne per simulare la tua presenza in casa, anche quando non ci sei.

Accendi automaticamente le luci che vuoi

Accendi automaticamente le luci che vuoi

Il sensore esterno accende le luci Philips Hue automaticamente al passaggio di qualcuno, all'esterno o all'interno. Connettendo il sensore al bridge tramite l'app Philips Hue, puoi scegliere quali luci accendere, anche dentro casa. Inoltre, puoi scegliere il scenario o le impostazioni luminose da attivare. Il sensore integrato di rilevamento della luce dal crepuscolo all'alba assicura l'accensione delle luci solo quando fuori è veramente buio, aiutandoti a risparmiare energia.

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Sintetico

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Interruttore

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

