* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Sensore di movimento
Attiva le luci intelligenti con il movimento. Il sensore di movimento Hue, alimentato a batteria, può essere installato facilmente ovunque all'interno della tua casa.
Il prezzo attuale è € 39,90
Vuoi sapere quando sarà di nuovo disponibile?
Registrati per ricevere un'e-mail quando questo prodotto sarà di nuovo disponibile. Ti invieremo questa e-mail una volta sola. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per maggiori dettagli.
- Compra ora, paga dopo con Klarna
- Consegna gratis sopra 50€
- Reso fino a 30 giorni
Prodotti in primo piano
- Hue Bridge necessario
- Installazione wireless
- Alimentazione a batteria
- Automatizza le luci
- Da montare dove vuoi
Prodotti di tendenza
Hue
Cavo di estensione per esterni 5 m
€ 19,90
Hue
Cavo di estensione per esterni 2,5 m
€ 24,90
Hue
Alimentazione da 40 W per esterni
€ 49,90
Hue
Alimentazione da 100 W per esterni
€ 89,99
Hue
Tap dial switch
€ 49,90
Hue
Hue Bridge
€ 59,90
Hue
Sensore da esterno
€ 59,99
Hue
Hue Motion Sensor
€ 44,90
Hue
Hue Dimmer switch (ultimo modello)
€ 21,90
Monta il sensore di movimento dove vuoi
Il sensore di movimento per le luci connesse Philips Hue è alimentato a batteria e interamente senza fili, permettendoti di installarlo ovunque in casa tua. Posizionalo su una mensola, montalo su un muro o sul soffitto con una sola vite, oppure posizionalo su una superficie magnetica con il magnete incluso.
Il sensore di luce diurna rileva la luce
Il sensore di luce diurna integrato nel sensore di movimento Hue rileva quando c'è ancora luce diurna a sufficienza, così le luci non si accendono finché non ne avrai bisogno. Se è comunque troppo buio, regola la sensibilità luminosa del sensore nell'app Philips Hue per personalizzare quando vuoi che si attivi il sensore di movimento.
Personalizza le lampade con sensore di movimento
Con il sensore di movimento Hue, puoi personalizzare le luci che si accendono e la loro intensità a seconda del momento della giornata. La sera, imposta il sensore di movimento per attivare luci notturne soffuse e orientarti al buio. Durante il giorno, inonda le stanze attivando una nitida luce bianca.
Richiede un bridge Philips Hue
Questo prodotto richiede la connessione con il bridge Philips Hue
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico