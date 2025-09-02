Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Sensore di movimento

Sensore di movimento

Attiva le luci intelligenti con il movimento. Il sensore di movimento Hue, alimentato a batteria, può essere installato facilmente ovunque all'interno della tua casa. 

  • Hue Bridge necessario
  • Installazione wireless
  • Alimentazione a batteria
  • Automatizza le luci
  • Da montare dove vuoi
Monta il sensore di movimento dove vuoi

Monta il sensore di movimento dove vuoi

Il sensore di movimento per le luci connesse Philips Hue è alimentato a batteria e interamente senza fili, permettendoti di installarlo ovunque in casa tua. Posizionalo su una mensola, montalo su un muro o sul soffitto con una sola vite, oppure posizionalo su una superficie magnetica con il magnete incluso.

Il sensore di luce diurna rileva la luce

Il sensore di luce diurna rileva la luce

Il sensore di luce diurna integrato nel sensore di movimento Hue rileva quando c'è ancora luce diurna a sufficienza, così le luci non si accendono finché non ne avrai bisogno. Se è comunque troppo buio, regola la sensibilità luminosa del sensore nell'app Philips Hue per personalizzare quando vuoi che si attivi il sensore di movimento.

Personalizza le lampade con sensore di movimento

Personalizza le lampade con sensore di movimento

Con il sensore di movimento Hue, puoi personalizzare le luci che si accendono e la loro intensità a seconda del momento della giornata. La sera, imposta il sensore di movimento per attivare luci notturne soffuse e orientarti al buio. Durante il giorno, inonda le stanze attivando una nitida luce bianca.

Richiede un bridge Philips Hue

Richiede un bridge Philips Hue

Questo prodotto richiede la connessione con il bridge Philips Hue

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Sintetico

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Interruttore

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

