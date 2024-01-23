Scopri come funziona l'illuminazione a binario Perifo e come tutti i componenti si completano a vicenda.
Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
Questa unità di alimentazione si collega all'estremità di un binario Perifo e a una presa a muro. Alimenta fino a 100 W di luci su una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.
- Progettato per le pareti
- Si collega all'estremità del binario
- Include spina
- Alimenta fino a 100 watt
- Occupa 8,8 cm sul binario
Che cos'è un sistema di illuminazione connessa a binario?
Costruisci un kit di illuminazione a binario personalizzato
Ottieni istruzioni dettagliate sulla scelta di ogni componente per creare il tuo sistema di illuminazione a binario personalizzato.
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico
Durata
Varie
Dimensioni e peso del prodotto
Service
Specifiche tecniche
Sistema operativo supportato
Altro
Domande e risposte
Devo disporre di Hue Bridge per utilizzare il sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso controllare il sistema di illuminazione a binario Perifo con Bluetooth?
Come faccio a calcolare il numero massimo di luci che posso aggiungere alla configurazione del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?
Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?
Cosa è incluso in un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso ampliare la configurazione di un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo aggiungendo altre luci o altri binari?
Quali luci sono compatibili con il sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso installare personalmente il sistema di illuminazione a binario Perifo?
In che modo il sistema di illuminazione a binario Perifo si collega all'alimentazione?
Posso sostituire personalmente le lampadine delle luci Perifo?
Posso aggiungere altre luci a un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo viene fornito già montato?
Quali materiali di montaggio vengono forniti con un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Come si possono spostare le luci Perifo sul binario?
Cosa include la confezione di un sistema di illuminazione a binario Perifo?
Quali opzioni di montaggio sono previste per i binari del sistema di illuminazione Perifo?
Che cosa sono la prolunga e il coperchio della scatola elettrica del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Qual è la differenza tra i connettori angolari esterni e interni?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.