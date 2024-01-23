Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W

Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W

Questa unità di alimentazione si collega all'estremità di un binario Perifo e a una presa a muro. Alimenta fino a 100 W di luci su una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.

  • Progettato per le pareti
  • Si collega all'estremità del binario
  • Include spina
  • Alimenta fino a 100 watt
  • Occupa 8,8 cm sul binario
Esclusivo
Tubo luminoso gradient compatto Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tubo luminoso gradient compatto Perifo

12 watt
71,4 cm su binario
Fino a 1060 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 199,90

Connettore diritto Perifo

Hue

Connettore diritto Perifo

Collega due binari
Crea sezione dritta
Crea sezione dritta

€ 19,90

Binario Perifo da 0,5 m

Hue

Binario Perifo da 0,5 m

0.5 metri
Consente di inserire 2 lampade spot (faretto) /a sospensione
Non adatto a tubo luminoso o barra luminosa

€ 49,90

Faretto cilindrico Perifo

Hue White and Color Ambiance

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 119,90

Lampadario cilindrico Perifo

Hue White and Color Ambiance

Lampadario cilindrico Perifo

5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile

€ 149,90

Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa lineare Perifo

29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi

€ 199,90

Esclusivo
Tubo luminoso gradient grande Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tubo luminoso gradient grande Perifo

29,5 watt
146,4 cm su binario
Fino a 2600 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 299,90

Ulteriori informazioni su Perifo

Che cos'è un sistema di illuminazione connessa a binario?

Scopri come funziona l'illuminazione a binario Perifo e come tutti i componenti si completano a vicenda.

Informazioni sui sistemi di illuminazione a binario

Costruisci un kit di illuminazione a binario personalizzato

Ottieni istruzioni dettagliate sulla scelta di ogni componente per creare il tuo sistema di illuminazione a binario personalizzato.

Leggi la guida

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Bianca

  • Materiale

    Sintetico

Durata

Varie

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

Domande e risposte

Devo disporre di Hue Bridge per utilizzare il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso controllare il sistema di illuminazione a binario Perifo con Bluetooth?

Come faccio a calcolare il numero massimo di luci che posso aggiungere alla configurazione del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?

Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?

Cosa è incluso in un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso ampliare la configurazione di un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo aggiungendo altre luci o altri binari?

Quali luci sono compatibili con il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso installare personalmente il sistema di illuminazione a binario Perifo?

In che modo il sistema di illuminazione a binario Perifo si collega all'alimentazione?

Posso sostituire personalmente le lampadine delle luci Perifo?

Posso aggiungere altre luci a un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo viene fornito già montato?

Quali materiali di montaggio vengono forniti con un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Come si possono spostare le luci Perifo sul binario?

Cosa include la confezione di un sistema di illuminazione a binario Perifo?

Quali opzioni di montaggio sono previste per i binari del sistema di illuminazione Perifo?

Che cosa sono la prolunga e il coperchio della scatola elettrica del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Qual è la differenza tra i connettori angolari esterni e interni?

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

