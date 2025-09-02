* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
A60 - lampadina connessa E27 - 800 (confezione da 4)
Aggiungi un'illuminazione nei toni del bianco caldo (2.700 K) di alta qualità nella tua casa con le nostre lampade più smart di sempre. Con una luminosità massima di 810 lumen e funzione di oscuramento fino a un'intensità ultra-bassa, puoi davvero personalizzare l'illuminazione in base alle tue esigenze, regolandola con fluidità dalla massima luminosità fino a 5% utilizzando l'app Hue.
Il prezzo attuale è € 49,99
- Fino a 810 lumen
- Luce bianca calda
- Regolazione della luminosità bassa fino al 5%
- Controllo vocale o mediante app
Specifiche
Durata
Durata
Numero di cicli di accensione e spegnimento
50.000
Durata nominale
25.000