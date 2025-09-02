Assistenza
Aggiungi un'illuminazione nei toni del bianco caldo (2.700 K) di alta qualità nella tua casa con le nostre lampade più smart di sempre. Con una luminosità massima di 810 lumen e funzione di oscuramento fino a un'intensità ultra-bassa, puoi davvero personalizzare l'illuminazione in base alle tue esigenze, regolandola con fluidità dalla massima luminosità fino a 5% utilizzando l'app Hue.

  • Fino a 810 lumen
  • Luce bianca calda
  • Regolazione della luminosità bassa fino al 5%
  • Controllo vocale o mediante app
Specifiche

Durata

  • Numero di cicli di accensione e spegnimento

    50.000

  • Durata nominale

    25.000

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

