A60 - lampadina connessa E27 - 800
Ottieni una luce bianca, tenue e confortevole e la dimmerazione immediata con questa lampadina LED intelligente E27. Adatta alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione standard, fornisce un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa.
Il prezzo attuale è € 13,93, il prezzo originale è € 19,90
- White
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 800 lumen*
- Luce bianca tenue
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
61x110