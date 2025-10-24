Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White A60 - lampadina connessa E27 - 800

Saldi

A60 - lampadina connessa E27 - 800

Ottieni una luce bianca, tenue e confortevole e la dimmerazione immediata con questa lampadina LED intelligente E27. Adatta alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione standard, fornisce un'illuminazione intelligente in qualunque punto della tua casa.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Fino a 800 lumen*
  • Luce bianca tenue
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    61x110

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay