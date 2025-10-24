Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance A60 - lampadina connessa B22 - 1100

A60 - lampadina connessa B22 - 1100

Utilizza migliaia di tonalità di luce bianca da calda a fredda con questa lampadina intelligente B22, i cui attacchi a baionetta si adattano alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione standard. L'oscuramento wireless ti consente di impostare immediatamente l'atmosfera giusta.

Articolo non più disponibile

Scarica la scheda informativa del prodotto

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Fino a 1055 lumen*
  • Luce bianca da calda a fredda
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Dimensioni della lampadina

  • Dimensioni (WxHxD)

    60x109

Durata

Informazioni ambientali

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Garanzia

Caratteristiche luce

Dimensioni e peso della confezione

Informazioni sulla confezione

Consumo energetico

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Lampadina

Contenuto della confezione

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay