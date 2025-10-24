A60 - lampadina connessa B22 - 1100
Utilizza migliaia di tonalità di luce bianca da calda a fredda con questa lampadina intelligente B22, i cui attacchi a baionetta si adattano alla maggior parte degli apparecchi di illuminazione standard. L'oscuramento wireless ti consente di impostare immediatamente l'atmosfera giusta.
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Fino a 1055 lumen*
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
60x109