Candela - lampadina connessa E14 - (confezione da 2)
Aggiungi queste 2 lampadine intelligenti a luce bianca da calda a fredda per aiutarti a rilassarti, leggere, concentrarti o ricaricarti di energia. Controllala all'istante tramite Bluetooth all'interno di una stanza o connettiti al Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.
Il prezzo attuale è € 44,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Bluetooth attivato
- Hue Bridge Pro abilitato
- Luce bianca da calda a fredda
- Controllo immediato tramite Bluetooth
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x117