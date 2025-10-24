Confezione doppia E14
Due lampadine classiche a candela offrono un aggiornamento intelligente. Con migliaia di sfumature di luce bianca da calda a fredda, la dimmerazione immediata e l'attacco E14 standard, queste lampadine creano la luce giusta per ogni momento.
Il prezzo attuale è € 44,90
- White Ambiance
- Hue Bridge necessario
- 2 lampadine E14
- Luce bianca da calda a fredda
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
39x117