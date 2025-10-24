Confezione doppia E27
Ottieni luce bianca da calda a fredda in casa con due lampadine connesse E27. Usa la luce fredda per darti energia al mattino e tonalità calde per rilassarti la sera. Collegati al Bridge Hue per sbloccare tutte le funzionalità e il controllo illuminazione intelligente.
Il prezzo attuale è € 59,95
- White Ambiance
- Hue Bridge necessario
- 2 lampadine E27
- Luce bianca da calda a fredda
- Dimmerabile
- Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Specifiche
Dimensioni della lampadina
Dimensioni (WxHxD)
62x110