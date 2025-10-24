Downlight Adore per la zona bagno a incasso
Aggiungi un faretto a incasso Philips Hue White ambiance nel tuo bagno, disponibile in colore argento per offrirti una luce bianca calda o fredda naturale con ricette integrate. Gestisci il tutto facilmente tramite Bluetooth e sblocca altre funzionalità d'illuminazione connessa con un Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 49,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Cromato
Materiale
Sintetico