Il faretto a incasso bianco Milliskin di Philips Hue White ambiance si sa adattare perfettamente con l'ambiente circostante fornendo al contempo una luce bianca da calda a fredda e altre ricette integrate per darti la giusta carica e aiutarti a concentrare, leggere e rilassare. Sblocca altre funzionalità d'illuminazione connessa grazie al Bridge Hue.