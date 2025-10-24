Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White Ambiance Faretto doppio Runner

Faretto doppio Runner

Il faretto nero regolabile Runner di Philips Hue White ambiance ti consente d'illuminare ogni angolo della stanza con una luce bianca da calda a fredda. Usa le ricette luminose integrate per la tua routine quotidiana e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth. Aggiungi il Bridge Hue per altre funzionalità.

Articolo non più disponibile

Prodotti in primo piano

  • White Ambiance
  • LED integrato
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Dimmer switch incluso
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Visualizza tutte le specifiche del prodotto
Find your product manual

Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Nera

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Service

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay