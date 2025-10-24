Faretto doppio Runner
Il faretto nero regolabile Runner di Philips Hue White ambiance ti consente d'illuminare ogni angolo della stanza con una luce bianca da calda a fredda. Usa le ricette luminose integrate per la tua routine quotidiana e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth. Aggiungi il Bridge Hue per altre funzionalità.
Il prezzo attuale è € 149,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo